ActuaLittéAime : un mille-feuille chocolaté

Quels lecteurs sont les écrivains ? Par quels désirs sont-ils animés ? Quelle place réservent-ils à celles et ceux, illustres ou inconnus, qui les ont précédés ? Cette semaine, La Grande Librairie propose quatre livres qui font la part belle au désir et au destin. Les invités sont Régis Jauffret, Sophie Marceau, Jean-Christophe Grangé et Pierre Michon.