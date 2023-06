ActuaLittéaime : un mille-feuille combatif

Quelle place aujourd’hui pour la religion et la spiritualité ? Qu’est-ce que vivre avec ou sans la foi ? Dans quelle mesure les textes dits sacrés relèvent d’une histoire commune ? Cette semaine La Grande Librairie propose un dialogue entre le romancier Eric-Emmanuel Schmitt et le philosophe André Comte-Sponville. Les rejoindront, sur le plateau, Eliette Abécassis, le dessinateur et auteur de BD Nejib, et le romancier Metin Arditi.