Les amis de la BD inaugurent leur coup de coeur mensuel

Fondé en 2014 par Adrien Laurent, Les Amis de la BD (anciennement les amis de Spirou) était, à la genèse du projet, une page facebook qui avait pour vocation d'échanger et de partager une passion commune pour le 9ème art. Aujourd'hui, et après une croissance fulgurante, la page compte plus de 117.000 followers, et s’est professionnalisée avec la création d’un site internet.

Pour répondre à une demande de plus en plus accrue Adrien Laurent s’est entouré d’une fine équipe à la passion dévorante, modérateurs et chroniqueurs l’accompagnent désormais dans toutes ses aventures. On retrouve une diversité de contenu pour que chacun y trouve son compte.

Chroniques spécifiques, images exclusives, interviews et infos, c’est ce à quoi s’attèle le petit groupe pour continuer à partager et fédérer avec sa communauté.

Depuis septembre, un nouveau rituel est proposé chaque mois, la BD COUP DE COEUR. Pour Octobre, Les vies de Charlie de Kid Toussaint et Aurélie Guarino (Dupuis) a été choisie et sera mise en lumière tout au long du moins. Vous pourrez retrouver des illustrations, chronique et petites exclusivités jusque novembre.

Dans une métropole avant-gardiste et animée, Charlie, un jeune dynamique, est employé chez Recycle & Éternité, une entreprise au leitmotiv : "Vous trépassez, nous revalorisons". Au quotidien, Charlie gère les appels de proches désireux de connaître la nouvelle utilité de leurs défunts. Mais tout bascule lorsqu'un enfant l'interroge sur le devenir de l'âme de sa mère. Perdu face à cette question, Charlie se lance dans une quête révélatrice : l'âme des disparus est replacée dans un corps sublimé avant leur renaissance. Kid Toussaint et Aurélie Guarino nous offrent un conte empreint d'émotion, explorant la mort, l'existence post-mortem et l'affection à travers les âges. – Les vies de Charlie

En septembre, c’est l’ouvrage Brume (T.1), Le réveil du dragon, signé Jérôme Pélissier et Carine Hinder (Glénat), qui avait été mis à l’honneur.

Dans une forêt mystérieuse, Brume, une fillette élevée par un père adoptif, aspire à devenir sorcière. La découverte d'un grimoire magique lié à ses origines la convainc de son destin. Armée d'un chaudron et accompagnée de son assistant, un cochon nommé Hubert, ainsi que d'Hugo, un jeune ami, elle se lance dans le monde de la sorcellerie. Cependant, ses tentatives magiques tournent mal, plongeant le village dans un brouillard dense. Persuadée de ses capacités, Brume décide d'affronter un dragon mythique dans la forêt, pensant qu'il est à l'origine du brouillard. Avec détermination et audace, elle embarque Hugo et Hubert dans une quête épique, révélant peut-être un talent insoupçonné.

– Brume Tome 1 - Le réveil du dragon

Rendez-vous en novembre pour une nouvelle découverte.