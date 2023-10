Ségurant, le chevalier au dragon

Surpassant tous les chevaliers de son temps en force et en bravoure, Ségurant remporte haut la main chaque tournoi de chevalerie auquel il participe, jusqu'à ce qu'il soit ensorcelé par les fées Morgane et Sibylle qui le lancent à la poursuite d'un dragon cracheur de feu. Les aventures extraordinaires de ce chevalier de la Table Ronde étaient oubliées depuis des siècles. Elles ont été retrouvées par un jeune médiéviste, Emanuele Arioli, qui a parcouru les bibliothèques de toute l'Europe en quête des manuscrits de ce roman arthurien. Au terme de plus de dix années de recherches, Emanuele Arioli donne ici le texte de ce roman disparu, illustré par les enluminures des manuscrits originaux, pour que chacun puisse, pour la première fois, le lire. "Retrouver aujourd'hui un nouveau roman du Moyen Age, un roman arthurien inconnu, est exceptionnel. [... ] Reconstituer l'ensemble du roman est un prodige d'érudition, d'intelligence et de sensibilité". Michel Zink