Quand la fraicheur de la Drôme s'allie à la candeur de l’enfance

Avec Gosse et les berges, Lucas Méthé livre un album absolument réjouissant. Reprenant l’ambiance doucereuse de sa série développée chez Actes Sud BD (la fabuleuse trilogie composée de Papa maman fiston, Maman amoureuse de tous les enfants et Scènes de la vie de Papa maman fiston), l’auteur continue de proposer des contes champêtres empreints de poésie et d’insouciance.

On retrouve l’atmosphère tendre chargée de réalisme propre à Alphonse Daudet et à ses fameuses Lettres de mon moulin ou encore l’univers de Maupassant, voire de Pagnol et de Giono, bref, à ces écrivains qui ont essayé de retranscrire la douceur de vivre du Sud et l’imaginaire paysan, particulièrement pittoresque, caractéristique de ces contrées où règnent en maître le Mistral et la Tramontane.

En même temps que le folklore local, l’auteur convoque une époque, celle de l’industrialisation, où justement les progrès scientifiques se confrontent à l’archaïsme d’une mystique indigène profondément ancrée.

L’écriture est inspirée, pleine de vie, dynamique, et les petites histoires, qui semblent pour certaines improvisées au fil de la plume, possèdent une vigueur communicative. Nous suivons la trajectoire de Gosse, ce gamin insouciant et chargé de bonne humeur, en savourant non seulement les péripéties farfelues et follement drôles des récits mais aussi l’entropie de bonheur qui se dégage de ce caractère jovial et léger. Tout, ici, est présenté à hauteur d’enfant. La fantaisie des fantasmes juvéniles prend corps et le merveilleux éclot sous le regard enthousiaste des deux amis (sans oublier évidemment le chien Floude).

Lucas Méthé développe ainsi des histoires qui possèdent quelque chose de suranné (par le contexte, par les thématiques ou encore par le trio de protagonistes) et contemporain à la fois (par l’écriture, par le ton adopté, par la poésie qui se dégage des dialogues tous plus savoureux les uns que les autres), dualité qui se retrouve dans le style graphique adopté.

En effet, le dessin emprunte les qualités d’un réalisme démodé que l’auteur se réapproprie pleinement pour livrer une partition lumineuse. Le dessinateur semble laisser libre cours à sa plume qui parcoure les cases, avide de parcourir les corps, de dessiner les formes, de préciser les matières et de molletonner les surfaces. Les scènes fourmillent de détails qui donnent du mouvement aux compositions, comme si elles étaient animées d’une vie intense qui participe pleinement au dynamisme qui se dégage de ces pages.

Cette énergie s’accorde avec une réelle élégance graphique, la main restant toujours guidée par une grande justesse dans la représentation. Lucas Méthé n’a ainsi de cesse, depuis son premier ouvrage Ça va aller jusqu’à ce magnifique album, de déployer un talent tout aussi fabuleux et vivifiant que les histoires qu’il met en images.

Gosse et les berges est un album qui donne à respirer, un album tendre et beau qui possède un souffle romanesque et en même temps une véritable simplicité, un album solaire qui nous emporte dans un univers merveilleux où il fait bon lire.

À noter que cet album s’inscrit dans la belle collection Les ondines, dédiée à la jeunesse, et dans laquelle on compte aussi le magnifique L'incroyable mademoiselle Bang ! de Yoon Sun Park, habité d’une même tendresse, d’une grande singularité, d’une folle énergie.