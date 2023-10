La Grande Librairie : la littérature face aux fantômes de l'Histoire

Ken Follett : Les Armes de la Lumière

C’est l’un des auteurs les plus lus de notre temps. Son oeuvre s’étend sur près d’un millénaire. Invité d’honneur de La Grande Librairie, Ken Follett nous embarque une dernière fois à Kingsbridge, ville où l’imaginaire épouse les rouages de l’Histoire.

Avec Les Armes de la Lumière (trad. Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris et Renaud Morin, Robert Laffont), il nous plonge en plein essor industriel, au coeur de rivalités franco-britanniques, de révoltes féroces et de destins embrasés. Le plus français des écrivains anglais marque ici la fin d’un cycle.

Patrick Boucheron : Le Temps qui reste

Comment comprendre notre Histoire lorsque celle-ci semble s’accélérer sans cesse ? Peut-on reprendre la main sur les récits de notre temps ? Cette semaine, un regard d’historien, une mise en perspective s’imposent : et si, pour regarder l’Histoire se faire, il fallait d’abord imaginer Le Temps qui reste (Seuil) ? Patrick Boucheron nous invite à ne pas désespérer du temps présent : car s’il nous paraît lourd, il n’est pas pour autant figé.

Cécile Desprairies : La propagandiste

Historienne spécialiste de la Collaboration et de l’Occupation, Cécile Desprairies signe, après quinze ans de recherche, son entrée dans la fiction. La Propagandiste (Seuil) perce le mystère d’un secret familial, celui de sa mère, et des liens qu’elle a entretenus avec le régime nazi. Une enquête fascinante qui lève le voile sur un des épisodes les plus troubles de notre histoire collective.

Julie Héraclès : Vous ne connaissez rien de moi

Dans Vous ne connaissez rien de moi (JC Lattès), Julie Héraclès retrace le destin d’une collaborationniste, très librement inspirée d’un personnage réel. Le portrait d’une femme qui, sous l'Occupation, étanchera sa soif de revanche au prix des pires compromissions. L’occasion d’évoquer la fascination qu’exercent sur nous les bourreaux, mais aussi d’interroger les frontières entre Histoire et littérature.

Patrick Modiano : La Danseuse



Enfin, direction l’Opéra Garnier, sur les pas de Patrick Modiano pour un entretien exceptionnel autour de La Danseuse (Gallimard). Là où le souvenir poreux s’instaure en matériau d’écriture. Là où les silhouettes et figures s’estompent - où la ville de Paris, dévoilée en pointillisme et au croisement des époques, est peuplée de fantômes. Un récit qui s’aventure, en équilibre, entre l'existence vécue et celle que l’on croit avoir rencontrée.

Le choix des Libraires : Le Vrai Lieu

Cette semaine, le public découvrira les choix de lecture de Marion Gilbert qui a repris une librairie à Gradignan il y a deux ans. Son nom ? « Le Vrai Lieu », en hommage à Annie Ernaux.