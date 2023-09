Neil Gaiman est au bout du chemin

Né en 1960 en Angleterre, Neil Gaiman est l'auteur de plus de trente œuvres, incluant des romans et des bandes dessinées pour adultes et enfants. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte Stardust, De bons présages, Coraline, L’Océan au bout du chemin et American Gods, qui ont remporté divers prix prestigieux comme le Hugo, le Nébula, le Bram Stoker, le SFX et le Locus Award.

Les éditions Au diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Ses œuvres sont traduites à l'échelle mondiale et sont publiées en France par la maison d'édition Au Diable Vauvert. Neil Gaiman a également écrit un épisode de la série Doctor Who et collaboré avec d'autres créateurs de renom tels que Terry Pratchett, Dave McKean, Chris Ridell et Michael Reaves.

Sa série de bandes dessinées Sandman est aujourd'hui vue comme un classique du roman graphique. Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées en films ou en séries télévisées, incluant Stardust, Coraline, Comment parler aux filles pendant les fêtes, Neverwhere, American Gods et De bons présages. Il est également l'auteur de La Mythologie Viking.