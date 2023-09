Malik, un dealer audacieux bloqué à Capacabana

Sur cette île, les chats sont extrêmement précieux et un bracelet jaune signale les membres de l'élite fortunée. Divisée par un mur de la paix, l'île présente un contraste frappant entre opulence et pauvreté, avec des zones de luxe d'un côté et des bidonvilles de l'autre.

Loin d'être le paradis qu'elle semble, l'île sert en réalité de puissante métaphore sur les inégalités sociales et l'exclusion.

Les éditions Au diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1979 et d'origine tchadienne, Thomté Ryam est un ancien footballeur devenu écrivain. Il a fait sensation en 2005 avec son premier roman, Banlieue noire, publié chez Présence Africaine et préfacé par Lilian Thuram. Ryam est également co-fondateur du collectif Qui fait la France ? et l'un des huit auteurs du recueil Chroniques d'une société annoncée, publié en 2007 chez Stock.

Il a rapidement gagné en popularité, en particulier auprès d'un jeune public. Son deuxième livre, En attendant que le bus explose, a été publié en 2009 aux éditions du Rocher. Next Level est son troisième roman.