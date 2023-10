Une fable très actuelle par l'auteur de Banlieue noire Malik, dealer débrouillard et audacieux, doit fuir Paris. Prenant le premier avion venu, il atterrit sur l'île tropicale paradisiaque de Capacabana, où les chats valent de l'or et où un bracelet jaune distingue la caste des ultra-riches. Coupée en deux par un " mur de la paix ", d'un côté argent, pouvoir et luxe, de l'autre bidonvilles et cités-poubelle, l'île, loin du paradis qu'elle prétend être, s'avère une redoutable métaphore de l'exclusion.