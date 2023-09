Paul Colize : une des pages les plus tragiques de notre pays

Charlotte de Belgique a pris les rênes du Mexique, mais c’était sans compter sur le retour de son fat mari, Maximilien. Ce dernier, en quelques décisions, ruine tous les espoirs que son épouse avait construits, aussi bien stratégiquement qu’humainement et intimement. Sachant qu’il est atteint de syphilis, elle lui refuse les faveurs de son lit, bien qu’il insiste, cherchant à perpétuer sa descendance. Pire encore, la révolte gronde de plus belle et la princesse se retrouve de plus en plus acculée.