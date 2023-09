Quais du Polar 2021 : Franck Thilliez, Michel Bussi, Nicolas Lebel, Olivier Truc, Alexandra Schwartzbrod et autres grands noms du polar jouent Devant Dieu et les hommes de Paul Colize. Le succès est total. La pièce est aujourd'hui un roman qui paraît enfin en librairie. " Le 8 août 1956 restera dans nos mémoires comme un jour qui a marqué l'histoire de notre pays d'une de ses pages les plus tragiques. " Lorsqu'elle déjeune avec le grand patron du Soir, Katarzyna ne s'attend pas à être envoyée sur le procès de Marcinelle. En 1958, être une femme journaliste est déjà peu habituel, mais couvrir l'affaire dont tout le monde parle est absolument extraordinaire. Deux ans auparavant, l'explosion au fond de la mine de Bois du Cazier a fait plus de 250 morts ; et c'est au coeur de cette catastrophe que deux mineurs italiens auraient assassiné leur supérieur tyrannique. Une occasion rêvée pour la jeune femme de prouver son talent de reporter. Or, si elle a un lien très personnel avec cette histoire tragique, Katarzyna comprend vite qu'on ne l'a pas envoyée là par hasard...