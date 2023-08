L’histoire d’un Orchidéiste, et plus encore

La clientèle de Sylvain est exigeante, très souvent particulièrement aisée, avec un intérêt pour l’orchidée en elle-même qui se limite parfois, on l'admet, à son apparence. Une clientèle qu’il connaît par cœur, à qui il sait toujours comment s’adresser – en choisissant le bon mot, la bonne intonation – et qu’il prend soin de satisfaire à chaque passage en caisse. Il a appris à décrypter les besoins de chacun, en particulier ceux qui ne sont jamais divulgués. Il connaît la réalité de ces clients et clientes qui, sous une apparence de perfection, connaissent aussi des fissures et des failles.

Ce métier d’orchidéiste, finalement, est plutôt un mode de vie : il rythme son quotidien, jusqu’à devenir partie intégrante de son ADN. « Mon commerce me constitue, c’est tout ce que je possède. Pas seulement les murs, les meubles, les fleurs, mais aussi ce que l’on m’a appris, avec ou sans mots. Je suis devenu ma culture d’entreprise. »

Or, voilà : le temps passe, les années s’accumulent et son dos commence à lui faire terriblement mal. Tant et si bien que Sylvain souhaiterait, à son tour, passer le flambeau. Comme ça a été le cas pour lui. Car cette petite boutique, nichée derrière la Comédie-Française, au coeur même de la capitale française, lui a été léguée par son précédent propriétaire : « Cinq ans plus tard, l’orchidéiste m’a tendu la clé du magasin, le regard confiant, et ce matin-là c’est moi qui ai ouvert la grille. J’en avais appris assez sur les orchidées et sur nos acheteurs pour la reprendre, j’étais maintenant chez moi ». Hugo, devenu son compagnon de travail, serait un candidat de choix : certes, le jeune homme a encore beaucoup à apprendre – mais, qui sait ? Le temps pourrait suffire à combler les lacunes.

Orchidéiste est un roman qui sort de l’ordinaire. Bien entendu, les orchidées sont au centre de cette histoire. Chaque page permet d’en apprendre plus sur cette plante, et sur toutes les variétés qui existent – ou tout du moins ont existées sans pouvoir être reproduites.

Pourtant, le noyau de ce roman est finalement de nous offrir une histoire de deuil – bien qu’elle demeure au second plan, disséminée de temps à autre au fil du récit. Ce deuil est multiple : il y a d’abord celui d’un héritage. « Du côté de mon père, tous les hommes sont ingénieurs, médecins, hauts gradés, hommes d’affaires, politiciens. Sauf lui. » Cette ancienne famille bourgeoise a été rejetée par le père de Sylvain : un rejet vécu comme un déracinement, qui mène notre narrateur à une recherche de soi, une remise en question de son identité – notamment en décidant de laisser son titre derrière lui, marquant son entrée dans la normalité.

Ensuite, il y a le deuil d’un fils face au décès de son père : un père qui, après des années de travail, s’est écroulé de douleur. La dépression l’a obligé à s’asseoir un jour, sur ce fauteuil, devant la télévision. S’immobiliser, alors que le reste de la famille devait continuer à exister malgré cette figure paternelle soudainement silencieuse.

S’immobiliser, donc, avant de ne plus jamais se relever. Le manque, la douleur, ce « gouffre » qui hante Sylvain, encore des années plus tard. Comment se relever ? Comment avancer ? Entre alors l’orchidée, et sa beauté surprenante, mystérieuse, et tout le système autour – la production, la science, la vente, la mondialisation, l'industrialisation, le capitalisme.

Un conte d’écologie et de renaissance, Orchidéiste est un livre qui se referme avec tendresse.