Une Tatie (pas du tout) Danielle version mezcal et désert en Andalousie

À traîner sa carcasse dans toute l’Europa (si, si : Europa) et à travers le monde, Vanina en avait oublié de visiter l’Andalousie. Pour son anniversaire, ses neveux — cupides et intéressés par sa fortune, elle le jurerait — lui offrent un séjour à Sierra Alhamilla. Cette chaîne de montagnes au cœur de l’Espagne ne doit laisser aucun doute au lecteur : ce 21 août, le thermomètre affiche 26 °C, mais le désert n’est jamais loin.

Elle est également célèbre pour sa station thermale, où l’eau jaillit à quelque 58 °C. De quoi se brûler quand on croit approcher les lèvres d’une source naturelle…

Vanitas vanitatum et omnia Vanina

Accueillie par Le Chat, L’Ancienne est conduite au Cortijo del pescado, un gîte pour cette échappée andalouse. Petit homme robuste avec un accent espagnol prononcé, il la conduit à travers des paysages pittoresques, jusqu’à ce paradis de maisons blanches, au jardin verdoyant — et à la piscine bleue. La Ferme du Poisson, littéralement : voilà un bel endroit pour partir à la recherche de soi-même.

Particulièrement quand on n’en avait pas le projet.

L’Ancienne est intriguée par l’histoire de l’endroit autant que par Le Chat lui-même. Malgré une défiance immédiate — serait-il de mèche avec les affreux, affreux neveux ? — elle apprécie progressivement sa compagnie et la beauté des lieux. Entre les bruits du désert, sa végétation étonnante et ses créatures, humaines ou animales, des plus déconcertantes, il ne manquerait plus qu’un fantôme pour que le séjour de Vanina se change en aventure mystique.

Voilà qui tombe à pic : un Marin Mort (d’avoir été emmuré) ferait jouer ses chaînes chaque nuit.

« En un mot, l’endroit est sublimissime. Dans un écrin de rochers rouges et de verdure, deux maisons blanches aux formes cubiques sont posées. Un grand jardin de gazon vert les sépare. Une piscine d’eau très bleue y est creusée. Ici, les bruits du monde sont étouffés. Seuls des sifflets stridents d’oiseaux invisibles percent l’horizon. Le sprint du temps semble arrêté. Un plan d’eau couvert d’un bouquet de nénuphars roucoule. Des poissons barbotent. Un léger souffle de vent dorlote les cimes de quelques eucalyptus. Des palmiers lourds de dattes orange grincent doucement comme de vieilles barques amarrées. Pas de doute, je suis déjà au paradis ! » – Rouge Western

Vanina, L’Ancienne, aura bien des choses à nous apprendre sur son existence, comme cette relation toxique avec un certain Sergio. Elle qui use de réseaux sociaux pour donner l’image d’une bimbo aux seins fermes « comme des pommes », se laissera embarquer dans une traversée, littéralement, du désert. Remonter son temps intérieur et le fil de ses souvenirs, pour gagner une nouvelle conscience et une compréhension plus profonde de soi…

Un roman de la vengeance qui se découvre à elle-même, une femme que transcende un #MeToo survenu par théophanie. Ou comment le désert grâce à la parole — comme le disent les termes hébreux Dabar et Midbar, soulignait Edmond Jabès — est le lieu de la révélation. Western moderne, assurément.

Vanina, quelque part entre la Valkyrie aux mille combats et une Lilith ayant résolument abandonné Adam incarne superbement cette figure mythologique grecque des Graiai : ces êtres incarnant la beauté de la jeunesse et la laideur des derniers âges.

L’Ancienne, claire et obscure, grotesque et sublime : toute hugolienne.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs