Rouge western

Vanina, la dame au millénaire d'expérience, pose ses valises en Andalousie, grâce à un séjour Airbnb offert par ses proches : des vacances à la Ferme du Poisson, entourée d'autochtones singuliers. Entre confidences partagées avec Le Chat et échanges avec Le Chien, Vanina se trouve rapidement plongée dans les querelles familiales et les manigances de ses hôtes...

Elle incarne une figure d'antan, à la fois émouvante, vivifiante et indépendante, qui défie les stéréotypes liés à la vieillesse. Elle nous emmène dans un conte excentrique où le passé et le présent s'entremêlent, les échos d'une enfance marquée se mêlant à l'Andalousie actuelle, à la fois cachée, humoristique et énigmatique.

Avec une plume à la fois espiègle et sensuelle, l'actrice et écrivaine belge crée un univers pittoresque empreint de légèreté, regorgeant d'idées originales et de révélations.

Ici, le parfum du jasmin se transforme en élixir euphorisant, les dames d'âge mûr s'adonnent à des baignades vivifiantes aux côtés d'andalous dénudés, et des touristes venus d'Asie se retrouvent au cœur d'une cérémonie onirique... Ces moments éphémères de vacances loufoques esquissent, en fin de compte, le portrait d'une femme âgée audacieuse, en pleine redécouverte de soi.