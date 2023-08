Chien sauvage : le secrets de la Laponie, en traîneau

Chien sauvage est un roman puissant : il nous conduit droit vers des villages oubliés du nord de la Laponie, où les gens et les arbres prennent soin les uns des autres. Pour son roman, Pekka Junti a reçu en 2022 le prix de littérature lapone, remis tous les deux ans.

Jeune homme devenant adulte, il est sur le point de quitter la maison de son enfance : étroite, elle n'accorde pas de place aux rêves. La famille, issue de la classe moyenne, n’est pas mauvaise. On y cherche avant tout de quoi se mettre à l’abri du besoin, raison pour laquelle le père mineur voudrait que son fils suive ses pas. Quant à la mère, son univers se résume à la liberté de se faufiler entre les étagères bien garnies d’un supermarché.

Samuel, ou Samu, lui, a toujours été différent, solitaire. Tout jeune, il connaissait déjà les histoires des chiens inuits.

Voici ce qui le poussera à partir en Laponie pour devenir conducteur de chiens de traîneaux : un apprentissage douloureux, difficile, exigeant un investissement total. Un jour, il découvre que Nanok et Inuk, deux chiens de traîneau prestigieux, ont disparu et qu’en seulement quelques jours, ils ont renoué avec leur nature sauvage et ont appris à chasser. Le jeune homme est déterminé à retrouver les huskies, à les apprivoiser et à les ramener chez lui.

Pour ce faire, il s’aventure de plus en plus profondément dans les étendues du paysage arctique. Il frôlera même la mort et découvrira qu’il existe encore des endroits où la nature prédomine.

Malgré les avertissements, il poursuit sa quête dangereuse à la recherche des chiens et rencontre des habitants secrets des villages oubliés. Parmi eux, la mystérieuse Aava, qui l’emmène dans sa cabane la veille de la Saint-Jean, lorsque le soleil ne se couche pas et que la nuit devient jour. Aava fait découvrir à Samuel l’amour et la magie des forêts et lacs environnants.

Mais tous les villageois n’ont pas de bonnes intentions, et Samuel se retrouve bientôt piégé dans une cabane isolée, calculant ses rations de nourriture. Ses forces diminuent. Combien de jours survivra-t-il ? Et sera-t-il retrouvé avant cela ? Peu à peu, Samuel réalise que les villageois partagent un secret plus grand que le rêve de n’importe quel individu.

Une œuvre poignante où Juntti dépeint une fiction forte sur fond d’histoire vraie : la nature du Nord a été sacrifiée sur l’autel du développement. Mais à quel prix auraient été épargnés les ruisseaux et les forêts de ces territoires ? S’entrelacent trois récits, chacun avec son propre protagoniste et sa propre chronologie, bien que l’ensemble tourne autour de Samuel. La narration repose sur plusieurs niveaux temporels remontant jusqu’en 1940.

Si les dialogues saisissent, les descriptions pèsent souvent, malgré le travail de traduction de Johanna Kuningas.

Mais on prend plaisir à parcourir les paysages, au gré d’excursions en traîneau.

