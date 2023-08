Lamento : une passion débordante et sauvage

BONNES FEUILLES - Deux décennies après la fin de son union, une mère retrace pour sa fille l'histoire d'amour qui l'a vue naître, offrant son Lamento. C'est l'expression poignante d'un désir qui se rebelle contre la routine, d'une passion si intense qu'elle pourrait ne pas survivre aux épreuves du temps.

À la lecture de ce roman, on est enveloppé d'une émotion si profonde qu'on se détache momentanément de la réalité. La métamorphose de l'amour y est décrite avec une brutalité touchante et une beauté lyrique inégalées.

Madame Nielsen est une artiste pluridisciplinaire : écrivaine, artiste de performance, compositrice et chanteuse aux multiples facettes. Originaire d'Aarhus au Danemark, elle est née en 1963 sous le nom de Claus Beck-Nielsen. En 2001, elle a symboliquement mis fin à cette identité, célébrant même ses funérailles, pour renaître en 2013 en tant que Madame Nielsen. Elle a été trois fois finaliste pour le Prix de littérature du Conseil nordique et son œuvre littéraire a été traduite dans neuf langues.

Figure de proue du biographisme performatif et de l'autofiction scandinave, elle nous plonge, dans son envoutant Lamento, avec toute sa détermination et son audace habituelles, dans une danse narrative jouant habilement entre vérité et fiction, explorant ce que cela aurait été de vivre aux côtés de l'homme qu'elle fut autrefois.

Les éditions Notabilia nous en proposent les premières pages en avant-première :



Madame Nielsen est une écrivaine et dramaturge danoise née en 1963 en tant qu'homme. Avant 2001, elle était connue sous le nom de Claus Beck-Nielsen. Cependant, en 2011, elle a adopté l'identité de Madame Nielsen. Elle a été proposée à deux reprises pour le Prix de littérature du Conseil nordique, en 2006 et 2014. En plus de son travail littéraire, elle donne fréquemment des performances à travers l'Europe et a fondé un groupe de musique.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs