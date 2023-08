De Sarajevo à l'Italie : itinéraire d'un orphelin brisé

Connue pour sa collaboration avec La Repubblica ou encore Rolling Stone dans le Bel Paese, la romancière connaît une carrière littéraire riche en publications et en succès internationaux. Son écriture puise loin dans l'humain pour révéler les aspects les plus sombres et les plus lumineux.

Omar a cinq ans : son frère aîné Senadin, dit Sen, et lui ont été amenés à l’orphelinat de Bjelave à Sarajevo par leur mère, pour les protéger. Cinq ans plus tard, le conflit armé entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine éclate : nous sommes en 1992, Omar est vite séparé de sa mère, avec l’espoir qu’elle soit encore en vie.

À l’orphelinat, Omar se lie d’amitié avec Nada, une petite fille sans annulaire, mais aux yeux bleus qui fascinent. Et il y a Danilo, un garçon de presque quatorze ans. En dépit de la tragédie qui frappe, les enfants de l'orphelinat s’organisent et forment un groupe de soutien, un exemple de résistance humaine de l'enfance. Mais après trois mois de siège, les orphelins sont transférés en Italie – dans un lieu aussi inconnu, que porteur de promesses.

Malgré les difficultés de l’exil, chacun tente de se construire une existence — solidarité et loyauté deviennent les qualités les plus précieuses, dans cette institution qu'ils perçoivent comme une prison. Certains s'adaptent aux nouvelles règles, tandis que d'autres se rebellent : Omar s'enfuit, commence à consommer de la drogue et se retrouvera en prison...

Le roman s’inspire d’histoires vraies pour aborder des thèmes universels : la responsabilité qu’accompagne la parentalité ou encore le besoin qu’éprouve tout enfant de se sentir aimé. Bien entendu, les traumatismes de l’abandon et du rejet sont au cœur de ce récit : qu’est-ce qu’appartenir à une terre, ou encore avoir des racines ?

Le roman est un mélange d’histoires d’amour, de liens perdus et retrouvés, et de réflexions sur la résistance du Bien malgré des blessures indélébiles. Au cœur de tout cela se trouve le rêve d’Omar de s’éloigner de tout et de vivre comme un « noble sauvage », comptant les étoiles et gravant son nom et celui de sa mère dans l’écorce d’un arbre.

L’écriture de Postorino est précise, éminemment touchante et met à nu les fragilités, les conflits intérieurs et les ambivalences des personnages. Une fois encore, l’Histoire nourrit la fiction, avec cette interrogation qui saisit le lecteur : comment aimer une famille qui n’est pas la sienne ? Structuré chronologiquement en quatre parties, sur une vingtaine d'années, le roman resserre les liens entre Omar, Nada et Danilo, malgré les épreuves et l'éloignement.

Les horreurs de la guerre ne nous sont certainement pas épargnées, sans jugement ni parti pris pour l’un ou l’autre camp. Loin des décombres et de la destruction, les esprits brisés se reconstruisent et s'entraident : l’humanité s'accroche à ce qu'elle trouve. Rosella Postorino a construit l'intrigue en entremêlant les histoires de personnes qu'elle a rencontrées et interviewées : son récit prend toute l’ampleur du roman de formation classique, mais articulé autour des destins de chacun.

En abordant une autre facette de la guerre, Rosella Postorino nous offre un ouvrage courageux et sensible. Pas de sentimentalité ni d'affliction exhibée : tout est juste, lucide, raconté dans l’absurdité et l’aveuglement de la violence. Ce sont les blessures qui ne cicatriseront jamais et les effets dévastateurs qui se répercutent sur l'avenir de ceux qui parviennent à survivre.

Le déracinement, la douleur des mères, celle des enfants…

