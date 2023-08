Brésil : le destin souvent ignoré des descendants d'esclaves

RentréeLittéraire23 - Un premier roman sensible et pertinent aborde la question complexe des désirs et des besoins de l'autre lorsque ce dernier est confronté à une fin de vie imminente. L'histoire met en lumière les relations entre une mère et sa fille, explorant leur compréhension mutuelle du désir et des besoins de chacune dans cette période difficile. Le récit nous amène à réfléchir sur la manière dont nous percevons et soutenons nos proches lorsqu'ils sont confrontés à leur propre mortalité.