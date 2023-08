J.R.R. Tolkien : L'Histoire de la Terre du Milieu II

BONNES FEUILLES - Le livre explore également le développement du personnage d'Eärendel, navigateur des mers et des cieux, ainsi que l'évolution d'Eriol, Ælfwine d’Angleterre, le personnage qui sert de lien entre notre monde et la Terre du Milieu. Chaque conte est suivi d'un essai de commentaire, fournissant des informations approfondies sur les noms et le vocabulaire des langues elfiques, ainsi que les textes de poèmes connexes.

Ce volume constitue la deuxième partie de L’Histoire de la Terre du Milieu, une série entamée par Christopher Tolkien, fils et exécuteur littéraire de l’auteur, il y a près de vingt ans. Composée de douze volumes, c'est peut-être le premier historique et le premier commentaire textuel d'une telle profondeur sur l'oeuvre d'un auteur du XXe siècle.

Les éditions Christian Bourgois nous en proposent les premières pages en avant-première :

J.R.R. Tolkien était un écrivain, poète et philologue britannique, né le 3 janvier 1892 et décédé le 2 septembre 1973. Il est surtout connu pour ses romans de fantasy Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, des œuvres qui ont révolutionné le genre de la fantasy.

En plus d'être auteur, il était professeur d'université spécialisé dans la langue et la littérature anglaise ancienne. Ses travaux académiques et littéraires sont influencés par sa passion pour les langues et la mythologie. Tolkien est souvent considéré comme le "père" de la fantasy moderne.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs