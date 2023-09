Le livre des contes perdus T2. 2 L'histoire de la Terre du Milieu - tome 2

Cette deuxième partie du Livre des Contes Perdus inclut le conte de Beren et Tinúviel (où Tinúviel ne s'appelle pas encore Lúthien, et où Beren est un Elfe ! ), la saga tragique de Túrin et du Dragon, ainsi que les seuls récits complets du Collier des Nains et de la Chute de Gondolin. Le livre s'attache aussi au développement de l'histoire du navigateur des mers et des cieux, Eärendel, et à l'évolution du personnage-lien entre notre monde et celui de la Terre du Milieu, Eriol, Ælfwine d'Angleterre. Chaque conte est suivi par un commentaire sous forme d'essai, proposant des renseignements étendus sur les noms et le vocabulaire des langues elfiques, ainsi que les textes de poèmes associés. Il s'agit du second volume de L'Histoire de la Terre du Milieu, entamée il y a maintenant près de vingt ans par Christopher Tolkien, fils et exécuteur littéraire de l'auteur, et réunissant douze volumes, peut-être le premier historique et le premier commentaire textuel aussi détaillé de l'oeuvre d'un auteur du XXe siècle.