Arthur Miller : la grande pièce sur la Shoah

BONNES FEUILLES - En 1942, en France, sous le régime de Vichy, des hommes attendant dans un commissariat d’être interrogés par les autorités. La plupart sont juifs, et tous ont été arrêtés pour une raison dont ils sont, au fond d’eux, bien conscients.

Chacun espère que tout ira bien. Mais face à l’incertitude de la situation et dans une atmosphère de huis-clos quasi claustrophobique, la tension monte parmi les codétenus – d’autant plus que les rumeurs circulent au sujet de trains transportant des hommes, des femmes et des enfants contre leur gré.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Arthur Miller, dramaturge, écrivain et essayiste, naît en 1915 à Brooklyn dans une famille d’immigrants juifs de la classe moyenne. Son écriture est influencée par la Grande Dépression, qui ruina son père, et l’antisémitisme, dont il fut victime lorsqu’il commença à travailler.

Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre dont les plus connues, Mort d’un commis voyageur (Prix Pulitzer 1949 ; « Pavillons Poche », 2016) et Les Sorcières de Salem (1953 ; « Pavillons Poche », 2015), sont toujours jouées aujourd'hui. Il écrit également quelques scénarios, dont celui des Désaxés (The Misfits), film réalisé par John Huston en 1961 et dans lequel joue Marilyn Monroe, son épouse de 1956 à 1961. Il meurt en 2005, laissant derrière lui une œuvre considérable.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs