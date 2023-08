L'une des pièces de théâtre les plus importantes jamais écrites sur la Shoah, disponible pour la première fois en librairie. En 1942, en France, sous le régime de Vichy, des hommes attendant dans un commissariat d'être interrogés par les autorités. La plupart sont juifs ; tous ont été arrêtés pour une raison dont ils sont, au fond d'eux, bien conscients. Et chacun espère que tout ira bien. Quelles seront les modalités de leur jugement ? Face à l'incertitude de la situation et dans une atmosphère de huis-clos à la limite de la claustrophobie, la tension monte parmi les codétenus - d'autant plus que les rumeurs circulent au sujet de trains transportant des masses contre leur gré. A travers cette pièce, Arthur Miller parvient à recréer le climat en France à cette époque : les doutes quant à l'existence des camps de concentration, la menace qui plane et un optimisme à toute épreuve qui n'est en réalité que déni. " L'une des pièces les plus importantes de notre époque... Incident à Vichy redonne au théâtre ses lettres de noblesse. " The New York Times