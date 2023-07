Deux siècles d’histoire du Mississippi

BONNES FEUILLES - Traversant les époques, les drames et les bouleversements sociétaux, cette généalogie mêle la petite et la grande histoire, du XIXe siècle jusqu’au XXIe, de la colonisation à l’ouragan Katrina en passant par la Commune, les chasses aux sorcières, les guerres mondiales...

Questionnant la violence sociétale et la manière dont elle innerve les familles au fil des générations, Sophie G. Lucas dresse les portraits d’êtres qui courent après leurs rêves, qui tentent de prendre des chemins de traverse et d’émancipation, et dont les existences sont comme une mythologie de vies ordinaires. La diversité des voix et des points de vue nous emporte toujours plus loin dans la complexité de la psyché humaine, les personnages se passant le relais pour raconter leur vie et ce qui les relie.

Avec son écriture poétique, directe et forte, Sophie G. Lucas cultive une narration implacable, à la fois simple – de par sa fluidité – et complexe – par la richesse des émotions et des images qu’elle procure. Elle nous embarque dans son premier roman avec cette sensation d’immédiateté qui nous fait avancer dans le récit comme happés par une nécessité dont nous ne saurions nous défaire.

Les éditions de La contre allée nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sophie G. Lucas est née en 1968 à Saint-Nazaire. Aujourd’hui AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap), elle a été journaliste dans des radios associatives, correspondante locale de presse sur des quartiers populaires, animatrice d’ateliers d’écriture en milieu scolaire et pénitentiaire. Et par-dessus tout, elle écrit des livres, plus ou moins épais, plus ou moins poétiques, qui s’inscrivent dans une littérature de l’intime et dans une veine sociale et documentaire.

Son premier recueil, publié en 2007 (Le dé bleu), a reçu le Prix de la ville d’Angers, présidé par James Sacré. Contributrice au recueil Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021), elle est également présente au sein de l’Anthologie de la poésie française (Philippe Torreton, éditions Calmann-Lévy, 2022).