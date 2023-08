Mississippi. la Geste des ordinaires

"Remonter sa lignée familiale comme on le ferait d'un fleuve. Alluvions, sédiments, affluents, assèchements comme débordements... de qui sommes-nous faits ? De quels gestes, quels habitus ? De quels paysages, de quelles histoires individuelles et collectives ? Et qui nous raconte, nous, gens ordinaires ? " Sophie G. Lucas Fresque familiale à l'incroyable souffle romanesque, Mississippi charrie près de deux siècles d'Histoire, porté par les voix particulièrement incarnées de ses personnages. Traversant les époques, les drames et les bouleversements sociétaux, cette généalogie mêle la petite et la grande Histoire, du XIXe siècle jusqu'au XXIe, de la colonisation à l'ouragan Katrina en passant par les chasses aux sorcières, la Commune, les deux Guerres mondiales... Questionnant la violence sociétale et la manière dont elle innerve les familles au fil des générations, Sophie G. Lucas dresse les portraits d'êtres qui courent après leurs rêves, qui tentent de prendre des chemins de traverse et d'émancipation, et dont les existences sont comme une mythologie de vies ordinaires.