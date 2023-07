Une Andalousie secrète, drôle et mystérieuse

BONNES FEUILLES - Vanina, femme de mille ans, débarque en Andalousie pour un séjour dans un Airbnb offert par ses neveux : vacances à la Ferme du Poisson, sous la garde amicale d’étranges autochtones. Entre moments de confidences avec Le Chat et conversations avec Le Chien, Vanina va bientôt se retrouver mêlée aux histoires de famille et arnaques de ses hôtes...

Un portrait d’ancienne touchante, vivifiante et libre, force de la nature écroulant les préjugés sur le « vieil âge », qui nous transporte dans une fable fantasque où les temporalités se rencontrent, les souvenirs et traumatismes de l’enfance croisant le présent rocambolesque d’une Andalousie secrète, drôle et mystérieuse.

Avec une écriture malicieuse et sensuelle, l’actrice et autrice belge installe son petit théâtre imagé avec une légèreté pleine de trouvailles et de surprises, où du jasmin devient shot de poppers, où les vieilles dames partagent de revigorantes baignades accompagnées d’andalous nus, où des touristes asiatiques sont l’objet d’un sabbat hallucinatoire... Des instants suspendus de vacances farfelues, qui brossent finalement le portrait d’une vieille dame scandaleuse à la reconquête d’elle-même.

Les édition Au diable vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née à Liège, Isabelle Wéry est actrice, metteuse en scène et autrice. Elle a joué Les Monologues du vagin en Belgique francophone. Elle a élaboré des performances alliant littérature, théâtre, arts plastiques, musique et parcourt le monde avec ses créations. Elle a écrit et mis en scène La Mort du cochon, Mademoiselle Ari nue, Juke-Box et Almanach, Ceci est mon corps et Le Bazar des organes. Nommée trois fois aux Prix de la Critique de Théâtre belge dans la catégorie Seul en Scène, elle a reçu le prix en 2008 pour La Tranche, de Jean-Daniel Magnin.

Outre l’écriture théâtrale, elle est l’autrice de nouvelles et des romans Monsieur René, Marilyn désossée et Poney flottant, finaliste du Prix Victor Rossel en 2019. Son récit de voyage Selfie de Chine est paru en 2022. Rouge Western, écrit lors de résidence d'écriture en Chine et en Espagne, est son premier roman aux éditions Au diable vauvert.