Miriam, un peu sorcière, aime Ahmed envers et contre tout

BONNES FEUILLES - Miriam doit se battre à chaque instant pour garder sa liberté : celle d’être une enfant libre et s’épanouir comme elle l’entend, puis comme femme, comme amoureuse et épouser qui elle entend – un homme aussi libre qu’elle –, enfin, comme mère. Mais, rattrapée par les préjugés, elle est confrontée à un choix impossible.



L’histoire racontée par Maria Kassimova-Moisset est celle de sa grand-mère et de son père, telle qu’elle lui a été racontée, telle qu’elle s’en souvient. La narration, qui s’attarde tour à tour sur les différents personnages, est entrecoupée par des dialogues dans lesquels l’autrice interpelle et questionne leurs actes. Créant ainsi un pont avec le lecteur du XXIe siècle.



L’écriture, sans pathos, dépeint avec sensibilité, empathie et poésie les détails du quotidien, regarde avec attention les visages, à la recherche de ce que l’on ne peut exprimer avec des mots. Rhapsodie balkanique est un roman poignant et universel sur les ravages de l’intolérance et l’arbitraire des choix. Un roman sur une femme qui incarne une génération désireuse de s’émanciper.

Les éditions des Syrtes nous en proposent les premières pages en avant-première :

Maria Kassimova-Moisset (1969) est née dans une famille d’artistes : son père, Hindo Kassimov, était un acteur de théâtre très connu et apprécié en Bulgarie, sa mère réalisatrice à la Télévision nationale. Après des études de lettres à l’université de Sofia, elle collabore aux rubriques culturelles de plusieurs journaux et magazines (dont Demokratsia, Sega, Elle, Kapital light, Amica, MAX, L’Europeo). Elle est actuellement journaliste free-lance et consultante.

Rhapsodie balkanique (éd. Colibri, Sofia, 2018) est son premier roman.