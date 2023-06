Pour quelques degrés de plus : sous le soleil exactement

Présenté à tort par certains comme une BD dont vous êtes le héros, Pour quelques degrés de plus ne laisse pas réellement de choix : sur chaque planche coexistent les mêmes événements ou presque, dans trois versions climatiques différentes : beaucoup trop chaud (+2 degrés), beaucoup trop brûlant (+3) ou cramé jusqu'à l'os (+4), et selon l'état du monde et de la société, le héros, de plus en plus mal en point fait face à des obstacles toujours plus déroutants.

J'étais dans le désert...

Dès le point de départ, le héros et son univers se déclinent en trois avatars : beau gosse au volant d'une belle bagnole volante, mec qui a pas mal roulé sa bosse pilotant une voiture en suspension dans les airs qui a connu des jours meilleurs, clochard à bord d'une épave qui racle la terre desséchée.

Sur la première ligne narrative, il fait chaud, mais la société a tenu le coup, dirigée par une présidente écologiste ; dans la deuxième, seule la dictature militaire garantit un semblant d'ordre dans un monde asséché ; dans la troisième, c'est le chaos total et la loi du plus fort ou du plus rapide a remplacé toutes les autres.

Josh Harper se lance dans une chasse au trésor, mais il n'est pas le seul, comme il se doit. Réinterprétant le scénario du classique de Sergio Leone Le bon, la brute et le truand, Ulysse Gry envoie ses trois protagonistes traquer... une nappe phréatique, planquée comme tout bon butin, sous la surface. Empruntant tantôt les codes du western, tantôt ceux des films de baston futuriste, dans la lignée des Mad Max, ou encore l'imaginaire de Retour vers le Futur, le scénariste-dessinateur revendique un amour du cinéma qui fait voyager et interroge sur la nature humaine.

Et n'hésite pas à faire réfléchir sur les implications sociales, politiques, militaires et logistiques d'un monde qui sue par tous les pores.

… depuis trop longtemps

Dessiné sans retenue avec une vivacité et une nervosité qui tiennent à la foi du fanzine trash et du comics noir US, ce projet frappe par sa rougeur permanente : la tonalité principale est bien celle du soleil qui décline à l'horizon, du sang qui sourd sous les animaux crevés, de la roche désertique des plaines sauvages américaines. On devine qu'Ulysse Gry bouillonne d'idées et qu'il s'est amusé à semer d'embûches le parcours de son triple héros, pour le faire trébucher trois fois sur les mêmes pierres, lui faisant de plus en plus mal, sans jamais sombrer dans l'humour à répétition.

Nuées d'insectes, mégafeux, tempêtes apocalyptiques, rien n'est trop violent pour le pauvre Josh. Pire encore, à plusieurs reprises, le scénariste s'arrange pour que les trois fils narratifs se contaminent, qu'une balle perdue d'un personnage vienne en frapper un autre sur la même planche, avec une logique absurde qui ne doit rien au cinéma, et ne fonctionne que sur les deux dimensions de la planche à dessin.

Ce road-trip dans un futur calciné, publié aux éditions Presque Lune, ravira les amateurs d'aventures aussi violentes que surprenantes et enchantera les fans de grand écran, mais son tour de force tient avant tout dans l'ambition qui le sous-tend. Malgré ses faux airs de BD d'action et de courses-poursuites, Pour quelques degrés de plus parvient surtout à rendre concrètes les prévisions du dernier rapport du GIEC, donnant à voir non pas le monde tel qu'il pourrait être, mais les mondes tels qu'ils seront, dans trois visions cauchemardesques et torrides, aussi peu désirables les unes que les autres.

C'est drôle, c'est bien foutu, mais c'est surtout désolant. Bien joué.