Podcast : voyage dans l’imaginaire de James Joyce

Avec cette série documentaire produite pour l’Ambassade d’Irlande à Paris, les auteurs Laura El Makki et David Federmann se proposent de plonger dans le tumulte d’une langue, de déjouer les idées reçues, pour révéler la folle liberté d’un auteur qui a bouleversé la littérature du 20ème siècle.

Qui était Joyce ? À quoi rêvait-il ? Quelle place occupe Paris dans sa vie et son oeuvre ? Comment est né son roman Ulysse ? Et comment l’Irlande, qu’il a fuie et critiquée, restera ancrée en lui, viscéralement ?

Cette série est une invitation à découvrir une oeuvre hors du commun, réputée difficile.

Les comédiens & invités

À travers la narration de Laura El Makki, et le témoignage des plus grands spécialistes de son oeuvre - l’écrivain Philippe Forest, la traductrice Tiphaine Samoyault, l’historienne Cliona Ni Riordain, les professeurs de littérature française Max McGuinness et Mary Gallagher, le directeur artistique de l’Abbey Theater à Dublin, Jesse Weaver, ainsi que l’ambassadeur d’Irlande en France Niall Burgess -, L’Odyssée de James Joyce nous emmène, entre Paris et Dublin, sur les traces du romancier.

Toutes ces voix viennent entourer celle de James Joyce, de Sylvia Beach et de Molly Bloom ramenées à la vie et au présent par les comédiens Mathieu Buscatto, Carine Montag et Pauline Chantoiseau.

Réalisation radiophonique

L’Odyssée de James Joyce navigue entre documentaire et fiction, dans une réalisation radiophonique directement inspirée de l’école Radio France, dont sont issus les deux auteurs Laura El Makki et David Federmann.

Sur le modèle du stream of consciousness - la langue intérieure et libre de Joyce - le fil de la série se déploie et trouve sa conclusion dans les rues de Dublin même, dans un dernier épisode tourné in situ.

Car c’est bien l’Irlande qui résonne en fond... là où tout a commencé.

Les Auteurs

Laura El Makki est autrice de romans, de biographies (Gallimard, Tallandier, Les Escales), de podcasts et scénariste.

Elle a fait ses armes à la radio, à France Inter, en tant que collaboratrice de Guillaume Gallienne dans l’émission « Ca Peut Pas Faire de Mal » (2009-2016), et productrice de séries littéraires, dont la populaire « Un été avec » (Proust en 2013, Hugo en 2015), devenue depuis une collection éditoriale à succès.

Elle poursuit aujourd’hui cette aventure sonore dans le vaste monde du podcast, avec l’écriture d’une mini-série de fiction sur la vie de la journaliste américaine Nellie Bly (produite par le studio Nouvelles Écoutes et diffusée prochainement), ou en tant que consultante pour des marques.

David Federmann a passé 8 années passionnantes à France Inter et France Culture, comme ingénieur du son et réalisateur, où il a eu la chance d'apprendre le langage radiophonique, le rythme de la narration, mais surtout la science du rapport entre les mots et la musique.

Il produit et réalise aujourd’hui des séries de podcast natif pour les grands médias, les institutions et les marques (La BNF, Musée d’Orsay, Le Figaro, Toyota, Citroën...).

Il est également musicien de Jazz et compositeur de musique à l’image, pour le documentaire (France Culture, France Inter, France TV, Le Louvre...) et le cinéma.

Également producteur d’album d’électro-jazz, il a eu la chance de voir son dernier disque Water's Edge (réalisé avec le concours d’une dizaine de musiciens invités) intégrer la Discothèque Idéale de FIP.

Laura El Makki et David Federmann. L'Odyssée de James Joyce.

Les Épisodes

Épisode 1 : L'Irlande et l’exil

De sa naissance à Dublin à son installation à Paris en 1920, Joyce cherche à échapper à l’histoire de son pays natal et à se faire une place dans le milieu littéraire. Son rêve : conquérir la capitale française, ville de toutes les libertés.

Épisode 2 : Le refuge parisien

Après un exil de dix ans à travers l’Europe, Joyce découvre le Paris des Années folles et met un point final à son roman Ulysse. Des extraits font déjà scandale et le livre est censuré dans les pays anglo-saxons. Dans le quartier de l'Odéon, la libraire Sylvia Beach risque son argent et sa réputation pour le publier.

Épisode 3 : Le roman d'un siècle

Livre phénomène, classique réputé difficile d’accès, le roman Ulysse a failli ne jamais être publié. Personnages, structure, style : les spécialistes de Joyce donnent leur point de vue sur Ulysse, un livre hors du commun qui a bouleversé à jamais l’histoire littéraire.

Épisode 4 : La voix de Molly

Joyce n’aurait rien accompli sans les femmes : elles l’ont soutenu, financé, aimé. L’un des personnages inoubliables d’Ulysse est Molly Bloom. Une femme libre qui se déploie à la fin du roman, au cours d’un monologue tout puissant.

Épisode 5 : Dublin is calling

Joyce, s’il fut exilé toute sa vie, est avant tout un « dubliner » qui n’a cessé d’écrire sur sa ville natale. Ce dernier épisode enregistré à Dublin part à la recherche de ses traces, réelles et fictives. De la tour Martello à l’Abbey Theatre : itinéraire du plus grand écrivain irlandais.

Le Bloomsday - le 16 Juin

Le roman Ulysse se déroule en une seule et même journée - le 16 Juin 1904. Leopold Bloom, le protagoniste, déambule dans les rues de Dublin, et chaque chapitre du roman représente une heure de cette escapade qui s’achève dans la nuit.

Cette date du 16 Juin est chère à James Joyce car elle représente le jour de sa rencontre amoureuse avec Nora Barnacle, qui deviendra sa femme.

À LIRE:Joyce, anniversaires, expo virtuelles, le Centre Culturel Irlandais dans tous ses états

Chaque année, les Irlandais à travers le monde se déguisent en costumes d’époque pour fêter le (Léopold) Bloom’s day ; la série L'Odyssée de James Joyce sortira donc le 16 Juin 2023, accompagnant des festivités qui auront lieu tout la journée au Centre Culturel Irlandais, près du Panthéon, ainsi qu'à l'Ambassade d'Irlande en France, avenue Foch.

L'Odyssée de James Joyce.

Crédits photo : L'Odyssée de James Joyce / Domaine public