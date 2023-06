Moi, William, 31 ans, scénariste de BD et génie sous-estimé

Empruntant la forme de l'interview face caméra, James propose dans cet album, redoutablement drôle, de tendre le micro à un jeune scénariste de BD grand public. De question en réponse, la figure du scénariste et la plupart des clichés sur la BD sont allègrement détournés. Les ventes, les lecteurs, les rapports avec l'éditeur... Quel que soit le domaine, le jeune William a réponse à tout, quitte à être pris en flagrant délire. On rit beaucoup et de bon cœur.

L'ego surdimensionné du jeune bédéiste, l'auto-suffisance et la complaisance du vieux scénariste plein d'expérience, les affres du dessinateur indépendant et fauché, tout est passé en revue, chute après chute, par un James au sommet de son inventivité. Avec cet album de gags en une planche édité dans la collection Pataquès, James semble s'amuser à presque toutes les pages.

Bonne trouvaille, l'auteur (à la fois scénariste et dessinateur) joue des codes graphiques pour varier le ton et l'angle de ses sketches : BD réaliste pour l'interview proprement dite, parodie de Peanuts pour les souvenirs d'enfance, mais aussi faux westerns, fausses présentations PowerPoint, faux conseils de pro... tout est faux, mais vraiment amusant.

Auteur, dessinateur, mais pas que

James a déjà démontré plus d'une fois qu'il est doué pour creuser un thème, le concasser, le presser, le comprimer pour en tirer tout son suc. Ainsi a-t-il développé chez Dargaud la série Dans mon open Space autour du monde du travail ou, à plus petite échelle, Hipster than Ever, chez Jungle autour des barbus et de leurs chemises à carreaux. Mais quel meilleur sujet peut-il y avoir pour un auteur de BD que son propre métier ?

James, tour à tour scénariste, dessinateur et éditeur, dans des petites structures aussi bien que dans de grosses maisons, connaît en long et en large la table à dessin, les tables de dédicaces et les rayonnages de librairie.

Petit détail amusant, sorte de mise en abyme du procédé qu'il développe dans ce livre, James est aussi directeur de la collection Pataquès des éditions Delcourt (et donc éditeur de ce titre pour les plus attentifs, qui ne se contentent pas de lire en diagonale). Scénariste, dessinateur, éditeur : méfiez-vous lors des séances de dédicaces, je ne serais pas étonné de voir James s'installer derrière la caisse-enregistreuse pour jouer les libraires et incarner à lui seul presque tous les maillons de la chaîne du livre.