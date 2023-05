La vie et l'oeuvre de Balzac au coeur d'un “Doc de la Grande Librairie”

Comment entrer dans l’œuvre d’Honoré de Balzac (1799-1850) ? En racontant sa vie, prodigieuse aventure littéraire, sentimentale, politique et financière, qui voit un jeune homme de province s’imposer comme l’écrivain le plus célèbre de son temps, auteur d’une œuvre monumentale (plus de 90 romans, des centaines de contes et nouvelles, des milliers de lettres) : La Comédie humaine.

Balzac a inventé le roman policier (L’Auberge rouge, Le cycle de Vautrin…), mis en scène pour la première fois en littérature les femmes telles qu’elles sont vraiment et non telles que les hommes voudraient qu’elles soient (Physiologie du mariage, Eugénie Grandet…), fait entrer dans le monde romanesque l’argent (Illusions perdues, Splendeurs et misères des courtisanes…) et la table (Le Cousin Pons…), inventé un procédé qui connaît depuis un immense succès (notamment dans les séries télé) : le retour des personnages…

Mais, surtout, il a décrit les mécanismes d’une société qui est aujourd’hui la nôtre et qu’il critique de façon impitoyable.

Ce forçat des lettres est aussi un séducteur, un mondain, un ambitieux prêt à se lancer dans les entreprises financières les plus folles… Au point de tout perdre et de vivre couvert de dettes, constamment traqué par ses créanciers, contraint de se cacher et de changer de nom pour échapper à la prison.

Qu’est-ce qui anime Honoré de Balzac ? Comment est-il devenu cet « écrivain révolutionnaire » que saluait Victor Hugo portant son cercueil au Père-Lachaise, traduit dans le monde entier, admiré par tous, mais que la critique a toujours considéré avec condescendance ?

Ce film progresse de la vie à l’œuvre, retraçant une enfance loin d’une mère froide et sévère, évoquant la place de l’argent, du pouvoir ou des femmes, et, surtout, dévoilant les conditions d’écriture des grands romans de Balzac.

Cette enquête s’appuie sur des rencontres avec les grands lecteurs de l’œuvre de Balzac venus d’horizons différents : l’historienne Michelle Perrot, la romancière et psychanalyste Sarah Chiche, la biographe Titiou Lecoq, l’historien de l’art Adrien Goetz, le romancier et scénariste Dan Franck et le romancier et cinéaste Marc Dugain.

Le documentaire est produit sous la direction d’Emmanuel Perreau par Rosebud Production, avec la participation de France Télévision.

Crédits photo : France TV