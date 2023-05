Terukan Boys : braquage en souvenir du bon vieux temps  

Pendant leurs années de lycée, Satoshi, Ryôhei et Kôta ont été les Terukan Boys, un groupe de rock plein d’espoir qui rêvait de vivre de leur musique. Mais les responsabilités de la vie d’adulte les ont rattrapés. Devenus trentenaires, ils se sentent enlisés dans leur quotidien : l’un a fait carrière, mais se fait victimiser par son supérieur, l’autre vivote encore en grattant sa guitare sans succès, et le dernier est à la botte de sa femme.

Un jour, ils entendent à nouveau parler de Hamada, le souffre-douleur de leur classe, qui lance sa start-up dans la tech. Ryôhei apprend que, devant rembourser un prêt douteux, il aura 30 millions de yens chez lui pendant 24 heures. L’espace d’un instant, les trois se prennent à rêver : avec 10 millions chacun, ils pourraient refaire leur vie… On dirait bien qu’il est temps pour les Terukan Boys de reprendre du service.

Un vent de jeunesse pour pimenter le quotidien

Avec sa trame rondement menée, ses retournements de situation, et ses plans alternés entre casse en direct et minutieux préparatifs, ce manga a tout du film d’action. La tension est à son comble, mais en même temps, on rit franchement, grâce à la fraîcheur gamine qu’ont gardée nos protagonistes au fond d’eux.

Les flashbacks qui nous projettent dans le quotidien au lycée de nos trentenaires donnent ce qu’il faut de profondeur au récit. En même temps, passé et présent entrent en résonance, et on réalise que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité… Avec ses twists habiles qui font passer le lecteur par toute une palette d’émotions, ce tome donne l’impression d’en être plusieurs à la fois.

Et si au fond, c’était retrouver la complicité d’antan qui comptait plus que l’argent ou l’adrénaline ? Tout en entraînant dans son rythme effréné, Terukan Boys se fait ode à la jeunesse qui sommeille en chacun de nous. Ses trois héros, maladroits et bras cassés, sont si humains qu’on a l’impression de les connaître dans la vraie vie.

One-shot empreint de nostalgie

Les souvenirs du bon vieux temps viennent épicer le quotidien fade, la loyauté envers les potes prend le pas sur les obligations de tous les jours. L’importance déterminante des années de lycée des personnages n’est pas sans rappeler la façon dont passé et présent entrent en résonance dans le magistral 20th Century Boys (Panini Manga) de Naoki Urasawa — ce qui n’est pas si étonnant quand on sait que les auteurs sont des admirateurs de Urasawa. Ce qui surprend en revanche, c’est d’arriver à mener à son terme une histoire si cohérente en si peu de pages.

Derrière la signature Yû Nakahara se cachent deux amis d’enfance qui écrivent et dessinent des mangas en duo depuis les années 1980 — ce qui explique le dessin un peu vintage de Terukan Boys, qui colle parfaitement à l’intrigue. Plutôt habitué à écrire de longues séries (non traduites en français), le duo nous propose ici un unique volume plein de punch.

Drôle, entraînant, inattendu, et plein de suspense, Terukan Boys fait montre de leurs talents bien exercés de narrateurs.