La ligne de discourtoisie : La Péremption de Nicolas Fargues

Après avoir passé quelques années au Gabon, Zélie, tout à la fois enseignante d’arts plastiques et artiste, part pour une retraite anticipée. Elle est devenue hermétique aux formes de langage de ses élèves. Son fils Furio œuvre dans une association LGBTQI, son ex-compagnon Allessandro lui est resté très complice ; elle a aussi un frère Zacharie et une mère atteinte d’une maladie neurodégénérative.

À presque 51 ans, l’une des ambitions de l’artiste Zélie est de créer une frise sensorielle. Sans doute espère-t-elle renouer avec le succès d’antan qui lui avait valu d’exposer des premières œuvres dans une galerie réputée, alors qu’elle avait été remarquée et propulsée par Nathalie Obadia. Mais une rencontre inédite avec Shock, Congolais très alluré rencontré chez un certain Mathieu, l’extrait de son relatif désenchantement et la propulse vers un ailleurs incertain. Amoureuse, elle s’envole vers le Congo à Bukavu chez la famille de l’amant. Elle en revient vite seule, précipitée par un contexte politique houleux et la force du destin.

La Péremption, très séquentielle, a des allures de journal de bord mais c’est un grand roman sur le temps. Entre autres. Sur ce temps trouble, ni vraiment flou, ni vraiment flatteur, où tout finit toujours par se périmer, au moins s’y dessécher. Ici, le temps et l’espace se figurent en strates, en seuils, en lignes de fracture, de ruptures. Ses évocations sont tentaculaires, elles se divisent à l’infini.

C’est un livre où on peut se figurer le temps de face comme les aiguilles visibles de l’horloge que l’on verrait avancer. Il y a la mère de Zélie, qui dit qu’elle veut mourir. Ce rapport à l’autre est permanent ici. Et puis, cette phrase qui sonne si juste, « On devient le parent de ses parents ».

Au-delà d’un certain seuil, est-on encore présentable ? Avec les ans, la ligne de discourtoisie qu’inflige ce temps cruel se précise. Même si « le passé n’est qu’un songe », Zélie y revient plus souvent qu’à son tour. Par confort. Elle se retourne partout où elle passe ou partout où elle se revoit, dans le 11e arrondissement par exemple. C’est le Paris de sa jeunesse dont elle conserve une belle nostalgie, l’écho pas si lointain de son adolescence revient lui frapper les tempes. C’est maintenant.

Très sensible aux marqueurs culturels, Nicolas Fargues a le don de comprendre reliefs et reflets de son époque. Toutes les allusions au conflit des générations sont fameuses, des jeunes vers les vieux et l’inverse aussi. Comment ne pas goûter la remise en cause existentielle rationnelle de cette plasticienne blasée qui se cogne à la vulgate ambiante ? Comment ne pas sentir abattue par le fait d’être désormais datée, en perte de vitesse ? À souligner le retour à « un glorieux anonymat », à se poser la question de savoir si « on peut se prévaloir toute sa vie d’une gloire ancienne », Nicolas Fargues démontre encore et toujours probité parfaite et moralisme. Il ne ménage pas ses efforts à se demander avec force et détails ce que signifient vieillir sur toutes les lignes de front. Zélie en fait les frais quand son fils la moque en découvrant le tatouage qu’elle s’est fait faire par amour. L’air de rien, encore un rapport au temps.

Fantômes et renoncements

La Péremption est un texte sur la création, sur l’inspiration féodale. Il est de toute pureté, de toute beauté. J’aime beaucoup les allusions à Vermeer, Kate Bush, Godard, Besson, à la musique et aux accords de septième par lesquelles l’auteur interroge ce qu’est l’art désormais, ce qu’est construire une œuvre, fut-elle éphémère. Le recours aux fantômes proustiens via La Recherche plusieurs fois citée est habile, qui sert à explorer la vérité intérieure de Zélie et les relations entre les hommes et les femmes. Les cœurs clos de civilisation antique restent en l’état. Le projet artistique est avorté. La protagoniste renonce. Tout compte fait, voilà qu’elle voudrait « se laisser vivre », Zélie.

Comme dans les précédents romans, on retrouve les totems narratifs de Nicolas Fargues plantés à un moment précis dans le décor. C’est l’éternelle critique du sentiment de supériorité des blancs sur les noirs, celle du colonialisme, celle de l’orgueil mal placé, celle de notre hypocrisie de blanc, de notre racisme jamais franchement formulé. L’histoire d’amour entre Zélie et Shock parvient à condenser tous ces prolégomènes. Je ne suis pas d’accord sur le contenu de ce qui est dit, mais qu’importe. Alors, je ne renchéris pas.

Passé maître dans l’art de peser, soupeser, formuler, juger, analyser, Nicolas Fargues a écrit une nouvelle satire méticuleuse. Observant une distance pointilleuse avec des personnages très incarnés, il démontre une grande lucidité dans l’étude de leurs manques et faiblesses.

Ma seule critique résidera dans l’écriture pourtant virtuose, avec ces phrases ou bouts de phrases écrits en italique qui permettent à l’histoire d’avancer, de se déplier, de se déployer. Ce ne sont pas tant les tics d’écriture qui m’ont gênée avec un usage immodéré de pronoms relatifs, ou évidemment pas, cette manière incroyable de toujours viser juste en ciblant les éléments de langage de nos contemporains, non, c’est une sophistication excessive de certains passages, qui, trop ornés, affaiblissent le sentiment de véracité, d’authenticité. Peut-être de sincérité. À force de souligner des points d’époque, à force de zooms légèrement ampoulés, quelquefois, il me semble que le texte devient amphigourique.

Extrait n° 1 : « Ce que je voulais, c’était assembler des bouts de soleil. Et rien ne me paraissait plus judicieux que de matérialiser cette ambition par une succession d’extraits de films qui, de mon point de vue, perpétuaient à leur façon le petit pan de mur jaune de Vermeer tel que je me plaisais à penser que Proust lui-même l’avait perçu. Une succession aussi ininterrompue que mon désir de faire désormais de ma vie une éternelle station sous un soleil d’été. »

Extrait n° 2 : « Ma rencontre avec Shock suscitait chez moi un état permanent de nervosité que je ne parvenais pas à admettre. J’étais partagée entre la tentation de me fier à mon assurance habituelle avec les hommes et la conscience brutale que je n’en avais plus l’âge. C’était à cinquante-ans que je découvrais que simuler l’indifférence pour ne pas avouer trop ouvertement son impatience constituait un recours défendable pour les amoureux ordinaires, c’est-à-dire aussi démunie que je l’étais devenue moi-même. Jamais je n’avais imaginé user un jour, moi aussi, de stratagèmes aussi grossiers que me forcer à ne pas répondre trop rapidement à un texto pour ne pas donner à l’être convoité le sentiment que tu viens de passer une demi-journée à attendre un signe de lui sur l’écran de ton portable. »

Extrait n° 3 : « Lire enfin La Recherche dans son intégralité, des petites choses comme ça. De vraies solutions durables pour quidams éclairés, comme on en croise tant chaque jour sur les trottoirs des grandes villes. Plus d’ego ni de pression. Se retrouver du côté de ceux pour qui ceux qui créent, créent. Du côté de ceux qui jugent, qui décident et disposent de ceux qui créent sans lever le petit doigt. Passer de l’autre côté, c’est ta seule chance possible de ne pas passer de mode. Même le succès est toujours trop éphémère pour faire l’objet d’une finalité sérieuse. Le glorieux anonymat, disais-je plus haut. En voilà, une consécration cohérente. »