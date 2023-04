Dans les pas de Chopin, ou le romantisme exacerbé

Un père né à Marainville, à quelques distance de Nancy où le duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, a été installé par son gendre, Louis XV. Un premier lien avec la Pologne donc, qui se concrétisera définitivement quand Nicolas suivra son protecteur lorsque celui-ci regagnera la Pologne.

Une mère que Nicolas rencontrera chez la comtesse Sharbek près de Varsovie où il sera finalement engagé comme précepteur.

Frederyk, qui quittera la Pologne a vingt ans à peine, gardera gravé au fond de son âme ses origines et la musique qui les accompagne et qui a bercé toute son enfance. Qui a bercé et qu’il a bercée ! Sa précocité musicale a rapidement construit en lui, grâce aussi à tous les maîtres auprès desquels il a étudié, une dextérité, une musicalité, qui épate, déjà à huit ans, la société varsovienne.

Quand il part pour Paris, il a derrière lui une belle réputation d’interprète et des compositions qui ont contribué à son aura.

S’il cherchera toujours à Paris des contacts et la proximité avec des Polonais, jamais il ne reviendra dans son pays natal (si on excepte son cœur qui, après son décès le 17 octobre 1849 alors qu’il n’a pas encore quarante ans, sera ramené dans l’église de la Saint Croix à Varsovie où il est conservé depuis, alors que son corps repose au Père Lachaise).

C’est donc évidemment à Paris, où il résidera de manière discontinue mais majoritairement, que va se construire son destin de compositeur adulé et un peu avare de prestations publiques. Si on excepte quelques rares concerts époustouflants et des prestations intimes au sein d’un groupe d’amis au sein duquel il rencontre Aurore Dudevant. Cette romancière de six ans son aînée est en train de devenir célèbre sous son pseudonyme : George Sand…

Une rencontre qui durera des années avant d’exploser. Des années d’une liaison que Chopin aura ponctuée de nombreux chefs-d’œuvre.

« Les images qu’on a de Chopin sont le plus souvent convenues, soit mièvres, soit fausses » s’écrie Alain Duault dans le Prélude à cette biographie. Et de lancer une question dont il va essayer, tout au long de ce court ouvrage, d’expliquer au lecteur combien elle repose sur une méconnaissance totale tant de l’homme que du musicien : « Pourquoi donc ce compositeur a-t-il été si constamment recouvert de clichés qui en ont fait un bibelot d’inanité sonore, un musicien pour jeunes filles en fleur alors qu’il est une personnalité essentielle du romantisme ? »

Pour lui, cette vision erronée découle du fait que « les plus mélomanes [ne connaissent tout au plus que] cent [de] ses deux cent vingt cinq compositions ». Au travers d’un voyage dans une Europe chahutée de soubresauts pendant une époque agitée, dans les pas de Chopin, il propose au lecteur de raviver l’image d’un « personnage complexe et un compositeur rien moins qu’uniforme ».

Il se hisse à mille lieux de ses seules compositions tant et tant de fois entendues, magnifiques certes, mais qui sont bien éloignées de la palette extraordinaire dont il a ponctué une carrière écourtée par la maladie.

Très loin de la virtuosité nécessaire pour me mesurer à certaines de ses œuvres les plus emblématiques, je confirme cependant, par mes laborieux essais à déchiffrer quelques unes de ses plus accessibles partitions de piano, toute l’étendue des harmonies, digressions et virevoltes dont il a parsemé même les plus courtes de ses compositions.

Ce n’est pourtant pas un livre de musique que nous propose Alain Duault. C’est plutôt une invitation à découvrir ou redécouvrir les œuvres de Chopin dont l’écoute l’a visiblement submergé jusqu’à la passion. Les différentes étapes de la vie du compositeur sont autant de lieux et d’espaces qui ont permis, favorisé ou contribué à toutes ces exaltations de notes et de mélodies.

Point d’analyse musicale théorique qui eut été à coup sûr rébarbative pour le profane. Point d’explications éclairées sur les développements harmoniques géniaux mais inaccessibles au commun des mortels. Point de savantes décortications d’œuvres totalement hermétiques au simple mélomane. Juste une invitation à compléter la découverte d’une œuvre qui ne peut pas être réduite aux seules Polonaises ou aux seuls Nocturnes.

Le livre est court. Il ne fait pas œuvre d’exégèse ni de biographie savante analysant par le détail les éléments de correspondances échangées avec différents interlocuteurs. Il se veut simple découverte mettant en avant toutes les influences qui ont contribué à l’éclosion d’une étoile filante de la musique, elle aussi, trop tôt disparue. Tout en étant extrêmement documenté, précis et plein d’anecdotes.

Complété par un « Index des Oeuvres de Chopin », nul doute que ce petit ouvrage ne pourra que vous séduire et vous inviter à fermer les yeux et à écouter Chopin autrement.