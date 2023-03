Ici, les lions : l'Arménie d'hier et d'aujourd'hui

Restauratrice de livres anciens, Helen Mazavian débarque de Berlin à Erevan pour travailler sur une « bible de guérison » transmise à travers les générations.

À la fois chargée et ignorante de ses origines arméniennes, Helen résiste d’abord à l’injonction de sa mère, Sara, artiste fantasque, de retrouver des traces d’éventuels parents épargnés par le génocide.

C’est au présent qu’elle se laisse absorber par ce pays taiseux, en guerre et pourtant festif, qui prend rapidement les traits de Levon, soldat et musicien avec qui elle découvre une intimité aussi immédiate que fragile.

Fascinée par la petite bible et les indices qu’elle y trouve, Helen tente de reconstituer – par la déduction, la rêverie – le parcours de la famille à qui elle a appartenu. Et, comme aimantée par l’Histoire et le paysage, finit par se jeter dans sa propre (en)quête des origines.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Katerina Poladjan est née à Moscou en 1971, a grandi à Rome et à Vienne, et vit aujourd’hui à Berlin. Dramaturge et essayiste, auteure de trois romans, elle est une écrivaine primée et remarquée.