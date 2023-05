Restauratrice de livres anciens, Helen Mazavian débarque de Berlin à Erevan pour travailler sur une " bible de guérison " transmise à travers les générations. Fascinée par son travail sur le livre et les secrets qu'il lui révèle, emportée par ses rencontres et comme aimantée par l'Histoire et le paysage, Helen finira par se jeter dans sa propre enquête des origines. Histoire d'amour trouvé et de familles perdues, expérience d'immersion totale dans une réalité totalement autre — si loin, si proche — Ici, les lions, roman-sortilège de l'Arménie d'hier et d'aujourd'hui, brille de l'intensité des moments suspendus.