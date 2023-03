New Normal : l’amour, mais avec distanciation sociale  

Suite à la propagation mondiale d’un virus, les gestes barrières sont devenues la nouvelle norme au Japon, et l’ensemble de la population porte désormais le masque en toutes circonstances. Pour la génération née après la pandémie, voir le visage complet d’une personne est encore plus exceptionnel que de la voir nue.

La bouche, mystère suprême, est devenue l’objet de tous les rêves et de tous les désirs. Natsuki et Hata sont deux lycéens qui par un concours de circonstances, se retrouvent à se montrer leurs visages respectifs. La porte est ouverte pour explorer un à un les interdits – à commencer par partager un repas ensemble.

Une timide romance s’installe entre nos deux protagonistes, qui à deux se sentent un peu plus forts pour repousser les barrières. Peut-être qu’en s’infiltrant dans un parc abandonné, ils pourraient s’observer à leur guise ? Mais les forces de prévention contre les contaminations rôdent pour maintenir l’ordre.

Et puis, il y a ce mur immense qui a été érigé pour couper la ville des parties les plus touchées par la maladie, et qui se dresse comme une menace… Entre slice of life de lycéens adorables et inquiétante dystopie médicale, New Normal nous transporte dans un univers bien particulier.

Un monde glaçant et étrangement familier

Vous l’aurez remarqué, le monde dans lequel se déroule New Normal n’est pas si éloigné du nôtre. Au fil de la lecture, on est gagné par le sentiment qu’à un ou deux embranchements près, nous aurions pu nous aussi atterrir dans cette tyrannie de l’hygiène, ce qui rend l’histoire étrangement convaincante et familière. L’absurdité du monde de la série se fait le reflet du nôtre.

Il ne s’agit pas seulement d’une société où les bouches sont sexy, mais surtout d’un monde en repli, où l’on ne peut plus manger avec ses amis, où le contact physique s’est drastiquement réduit, et où l’ombre de la surveillance du gouvernement plane sur tous. Cette angoisse se transmet par petites touches subtiles, des éléments du quotidien de nos héros qui leur semblent naturels mais surprennent le lecteur.

Cela participe à la construction si convaincante de l’univers de la série, qui fourmille d’inventivité – du club de course de drones aux caméras thermiques en passant par les cabines individuelles pour manger à la cantine.

D’un slice of life tranquille au lycée, on glisse vers une ambiance inquiétante, et on en vient à se poser de plus en plus de questions. Le fait que les personnages avancent masqués – littéralement – les rend eux aussi difficiles à cerner. En bref, le mystère s’épaissit.

Les bourgeons d’un premier amour un peu particulier

Que les amateurs de romcom ne soient pas déçus, New Normal n’est pas en reste sur cet aspect-là. Sous le beau trait aux accents réalistes d’Aihara Akito, les belles bouches des héroïnes vous feront battre le cœur. Natsuki et Hata se plaisent, et il est touchant de voir ces deux adolescents balbutier dans leur première relation, en cherchant à reconstruire une proximité humaine digne de l’avant.

Mais justement parce qu’il s’agit de leurs premiers pas, les embûches sont nombreuses. Hata pourra-t-il résister aux avances de l’adorable Erika qui vient d’arriver au lycée ? Et de son côté, Natuski saura-t-elle rester indifférente au charme de cet homme qui fume des cigarettes, pourtant interdites depuis la pandémie ? Deux triangles amoureux se dessinent en parallèle, autour de chacun de nos héros. Ce qui nous promet des scènes de date à profusion – qui risquent bien de dépasser les limites de la curiosité autorisée par le gouvernement…

Doux et intriguant mélange de romance et de SF, New Normal vous propose de plonger dans une réalité qui aurait (presque) pu être la nôtre. On a hâte de voir la société dystopique se fendiller au cours de la série.