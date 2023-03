ActualitteAime : un mille-feuille ombrageux

L'ombre portée du futur hante le présent. Dans l'avenir de Rob Hart, il est possible de voyager dans le temps. Pour la responsable de la sécurité de l’hôtel, January Cole, ça implique une scène de crime, et l'ambition de démêler une affaire des plus épineuses. Un soupçon de Westworld, une pincée de Fantasy Island, et même du Jurassic Park...

Ombre cadavérique d'un asticot qui a élu domicile dans l’orbite vide d’un mort afin de pouvoir se déplacer... Il s'est même constitué une équipe : M. Pendule, robot entièrement construit par ses soins, avec une tronche de chanteur de ZZ Top, Medusa, son ex et Phébée, sa garde du corps.

Un cocktail démoniaco-satirique aussi dingue qu'hilarant. Ajoutez des créatures infernales ou plus simplement débiles, dégustez glacé.

Ombre des ancêtres millénaires et increvables avec un héritier de l'inventeur de l'ethnopsychiatrie, Georges Devereux. Amok de Malaisie et des Philippines, les cultes de Cargo de Vanuatu, les djinns, Oedipe, le Faamu de Tahiti, la médiumnité, la Sphinge, le Vaudou, Lilith… Mais aussi l’utérus ou la vulve joyeuse des Mystères d’Eleusis…

Enfin, le coup de coeur de Vincent de BDFugue : The nice house on the lake. Et toi, tu la vois comment la fin du monde ?

Et comme pour chaque #ActuaLittéAime, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

Une saison pour les ombres, de R.J Ellory (trad. Etienne Gomez)

Wormwood Tome 1 - Gentleman zombie, de Ben Templesmith (trad. Alex Nikolavitch)

Faut-il brûler Tintin ?, de Renaud Nattiez



Qu’on leur donne le chaos Tome 12, de Kae Tempest (trad. Louise Bartlett et D' de Kabal)

The Nice House on the Lake Tome 1, de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno (trad. Maxime Le Dain)

Paradox Hotel, Rob Hart (trad. Laurent Bury)

Abécédaire - Mots et rites d'ailleursde Tobie Nathan



D’ailleurs, si vous avez manqué les précédentes éditions, les critiques de nos journalistes sont désormais à retrouver dans une catégorie inédite : Les Michroniques. Ouais, les calembours, on adore…

Bonnes lectures !