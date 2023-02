The paradox hotel

Le temps, c'est beaucoup d'argent. Pépite du thriller d'anticipation, Paradox Hotel livre une critique acerbe de nos sociétés, où le progrès ne sert qu'aux plus fortunés, et agite la menace tristement crédible d'un monde devenu le jouet de savants fous aux dents longues. Vous rêvez de vous extraire de la réalité ? De côtoyer Mozart, Cléopâtre ou les dinosaures du jurassique ? Vous rêvez de voyager dans le temps ? Bienvenue au Paradox Hotel. Responsable de la sécurité de ce lieu unique au luxe inouï, January Cole est une femme de caractère qui sait répondre aux moindres désirs des ultra-VIP pressés de faire l'expérience. Et January sait aussi que voyager dans le temps a un coût qui n'est pas que financier. Chaque passage altère le cerveau ; elle-même en fait les frais. Désormais, sa conscience est capable de dériver vers l'avenir et de voir, par exemple, le cadavre de cet homme qui sera bientôt assassiné. Mais une menace plus terrifiante encore plane sur le Paradox Hotel : l'appétit de certains milliardaires, prêts à tout pour acquérir cette nouvelle manne du tourisme spatio-temporel. Et réécrire l'Histoire...