Voyage en canöe au cœur des forêts de l’Alaska

L’Alaska ou la « dernière frontière », c’est ainsi que les Américains ont baptisé́ ce territoire vaste comme trois fois la France. Les forêts, infinies et denses, tant qu’elles en deviennent inquiétantes, sont traversées par des rivières qui grondent, lignes de vie reliant les hommes abandonnés à l’immensité.

Traversant ce territoire extrême seul à bord d’un petit canoë, Volodia Petropavlovsky a navigué sur la rivière Tanana et le Yukon pendant deux mille kilomètres, de la frontière canadienne à la mer de Béring.

Au gré du courant s’est dévoilé un Grand Nord loin des fantasmes, terre sauvage et hostile où se côtoient le beau et le tragique, la violence et l’humanité la plus profonde.

C’est le récit de cette aventure, entreprise alors qu’il avait 21 ans, que l’auteur nous livre ici.

Les éditiond Le mot et le reste proposent d'en découvrir les premières pages :

Né en 1989 sur les bords de Loire, Volodia Petropavlovsky a toujours entretenu un lien privilégié avec les cours d’eau, nageant dans le fleuve et sillonnant ses rives dès son plus jeune âge. Géographe puis journaliste, il a découvert le monde de l’aventure à 17 ans à la lecture d’un récit de voyage.

Après avoir sillonné les Alpes et la Laponie à pieds, il se lance dans une traversée solitaire de l’Alaska en canoë. Depuis, il continue de parcourir le monde, alternant voyages personnels et reportages pour la presse, notamment Grands Reportages et Trek magazine.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles