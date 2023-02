La Dernière Frontière. Une traversée solitaire de l'Alaska en canoë

A vingt et un an, l'auteur part pour une traversée solitaire de l'Alaska en canoë. Il suit le cours de la Tanana puis du Yukon jusqu'à la mer de Béring, à 2 000 kilomètres de son point de départ. Sur cet itinéraire peu cartographié, les bivouacs ne sont jamais sûrs, qu'ils soient en lisière de forêt, à la merci des ours, ou chez les habitants, adeptes de beuveries intenses sous le ciel flamboyant des jours polaires. Au-delà de ses représentations de la Dernière Frontière, de Jack London au National Geographic, l'auteur découvre au contact des Natifs leur culture et un territoire fascinant. Ce récit généreux, empreint d'humour, s'ouvre à l'autre en nous plongeant dans l'inconnu.