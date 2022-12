Rune Christiansen : Norma se considère solide

Pourtant, ces derniers temps, la réalité a perdu sa densité. Sa mère vient de mourir, son mari avoue ne plus l’aimer, et elle garde de sa dernière performance sur les planches un sentiment d’humiliation tenace. Sur un coup de tête, elle part rendre visite à son père, Torsten, qui s'est installé dans la vieille maison où, enfant, elle passait ses vacances, sur une petite île norvégienne. Père et fille se voient rarement.

Dès la traversée, des événements inattendus prennent la saveur déroutante de présages.

Y a-t-il vraiment quelque chose d’étrange sur l’île, ou est-ce Norma qui distille du mystère dans son environnement ? Sur la piste d’un secret de famille, le seul qui puisse lui apporter des réponses est Torsten… à moins que la vérité ne soit déjà là, enfouie en elle ?

Quels souvenirs choisit-on d’oblitérer? Faut-il comprendre d’où on vient pour être libre ? Comme un observateur de nuages avide de paréidolies, nous sommes pris dans l'envoûtant jeu d'ombres et de miroirs par lequel Christiansen façonne la réalité et nous amène à la lisière des mondes.

Les éditions Noir sur Blanc proposent d'en découvrir les premières pages :

Rune Christiansen a été poète avant de devenir romancier ; il a publié neuf recueils de poèmes à ce jour et cinq romans, unanimement salués par la critique, qui portent tous le sceau d’un poète écrivain. Entre autres récompenses, il a reçu en 1996 le prix Halldis Moren Vesaas, et en 2014 le prix Brage, deux des prix littéraires norvégiens les plus prestigieux.

