L'affaire des lubies du temps perdu

"ça avait commencé par une lubie, une espèce de mission que Norma s'était donnée par désespoir. Elle voulait s'éloigner, de tout, de son appartement à moitié vide, de ce qui lui rappelait ce qui n'était plus. Elle allait se rendre sur l'île. Voilà". Norma se considère solide. Pourtant, ces derniers temps, la réalité a perdu sa densité. Sa mère vient de mourir, son mari avoue ne plus l'aimer, et elle garde de sa dernière performance sur les planches un sentiment d'humiliation tenace. Sur un coup de tête, elle part rendre visite à son père, Torsten, qui s'est installé sur une petite île norvégienne, dans la vieille maison où, enfant, elle passait ses vacances. Père et fille se voient rarement. Dès la traversée, des événements inattendus prennent la saveur déroutante de présages. Quelle est cette présence fantomatique, ce cavalier masqué dont la silhouette se détache sur la crête d'une colline ? Y-a-t-il vraiment quelque chose d'étrange sur l'île, ou est-ce Norma qui distille du mystère dans son environnement ? Sur la piste d'un secret de famille, le seul qui puisse lui apporter des réponses est Torsten... à moins que la vérité ne soit déjà là, enfouie en elle ? Quels souvenirs choisit-on d'oblitérer, de quoi est faite la nostalgie, faut-il comprendre d'où on vient pour être libre ? Rune Christiansen joue avec les codes du roman policier classique et nous offre un livre au charme incantatoire ; ses mystères nous tiennent en haleine, sa poésie nous envoute.