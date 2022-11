Jerry Stahl en compagnie des "touristes des camps de la mort"

En septembre 2016, l’inénarrable Jerry Stahl touche le fond. La dépression qui le ronge depuis toujours est au plus haut, sa carrière et sa vie personnelle au plus bas. Découvrant grâce à son improbable alerte Google « Holocauste » qu’il existe des voyages organisés à travers l’Allemagne et la Pologne pour visiter les « hauts lieux » de la tragédie, il décide de s’inscrire.

Puisqu’il ne peut soigner son mal de vivre, il ira le nourrir en compagnie de ces étranges « touristes des camps de la mort », qui viennent consommer frites et sensations fortes au snack-bar d’Auschwitz, comme dans un parc d’attractions.

Au gré des innombrables absurdités et monstruosités auxquelles il se trouve confronté, et de ses interactions (amicales, empathiques, désespérées, loufoques) avec ses compagnons d’autocar, Jerry Stahl livre un carnet de voyage aussi mordant qu’hilarant sur le rapport « disneylandisé » aux lieux de mémoire et à l’Histoire. Et mêle comme personne démons intimes et collectifs.

Les éditions Rivages proposent d'en découvrir les premières pages :

Jerry Stahl est né à Pittsburgh en 1953. Il fait ses études à l’université Columbia qu’il quitte sans diplôme pour partir travailler en Europe. De retour aux États-Unis, il décide de vivre de sa plume et collabore au magazine porno Hustler. Puis il devient rapidement scénariste de quelques longs métrages et d’épisodes de Twin Peaks.

Il devient aussi accro à l’héroïne, ce qu’il racontera dans Permanent Midnight: A Memoir (Mémoires des ténèbres), adapté au cinéma par David Veloz, avec Ben Stiller dans le rôle titre.