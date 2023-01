Nein, Nein, Nein!. La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar

En septembre 2016, l'inénarrable Jerry Stahl touche le fond. La dépression qui le ronge depuis toujours est au plus haut, sa carrière et sa vie personnelle au plus bas. Lorsqu'il découvre au détour d'une improbable alerte Google " Holocauste " que des tours opérateurs organisent des voyages en car à travers l'Allemagne et la Pologne sur les lieux de la tragédie, il décide de s'inscrire. S'il ne peut soigner sa dépression, il ira la nourrir en compagnie de ces étranges " touristes des camps de la mort ". Roadtrip collectif dément, entre introspection récalcitrante et expérience post-gonzo, " Nein, Nein, Nein ! " se présente comme une enquête corrosive et hilarante sur le rapport disneylandisé aux lieux de mémoire, où Jerry déploie toutes les nuances de son humour tordu absolument unique.