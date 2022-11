Netflix accueille une nouvelle série de Zerocalcare en 2023

No sleep till Shengal, le dernier livre de Zerocalcare - auteur publié en France chez Cambourakis - est sorti début octobre 2022 chez Bao Publishing et est déjà un succès. Selon le classement du Giornale della libreria, (la revue professionnelle de l’association italienne des éditeurs, AIE), la BD est le troisième livre le plus vendu en Italie entre le 10 octobre et le 6 novembre 2022.

C'est le signe que l'auteur est en pleine phase de création. Comme le confirme également l'annonce, faite par l'auteur lui-même, de la sortie prochaine de sa deuxième série animée pour Netflix : Questo mondo non mi renderà cattivo.

Le projet est totalement original et n'est donc pas une suite à Strappare lungo i bordi, série sortie il y a un.

Un projet unique, doublé par l’auteur

La série est produite par Movimenti Production, une société du groupe Banijay, en collaboration avec BAO Publishing, et est écrite et réalisée par Zerocalcare. Elle se composera de six épisodes, chacun d'une demi-heure environ, et présentera l'ironie habituelle et la brillante capacité d'introspection de l’auteur romain.

Dans cette série inédite, on retrouvera les protagonistes qui accompagnent souvent les livres de Zerocalcare, à savoir Zero, Sarah, Secco et le Tatou, la conscience de Zero, (dont la voix est cette fois encore assurée par Valerio Mastandrea). Les autres personnages sont tous doublés par l'auteur.

Crédits photo : Bartolomeo Rossi (CC BY SA 2.0.)