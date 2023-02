No sleep till Shengal

Dans la lignée de Kobane Calling, un nouvel ouvrage de Zerocalcare dans la veine documentaire, qu'il a conçu au retour d'un séjour en Irak, afin de mettre en lumière la situation critique de la minorité yézidie, aspirant à l'indépendance et mettant en place des principes de vie démocratique extrêmement avant-gardiste. On y retrouve son mélange unique de témoignages poignants et précis et d'un humour salvateur qui ne cesse d'interroger le rôle et le regard de l'Occident au Proche-Orient.