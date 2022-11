Sous les apparences, les vrais Monstres

C’est au Louvre, donc, que le regard du lecteur va s’attarder. Ou, plus précisément, sur Catherine Beauvais : une jeune femme à l’apparence monstrueuse, a priori aux antipodes esthétiques du palais. Pourtant, elle deviendra « la lavandière du postérieur de la reine ». Rien que ça.

Des doigts qui évoquent des griffes, des yeux globuleux, une démarche claudicante et un sourire qui s’affiche inévitablement comme une terrible grimace. Depuis sa naissance, Catherine traîne cette identité de fille du diable — car comment expliquer un tel visage ? Un tel corps ? Même ses parents ne parviennent pas à l’aimer comme leur enfant, au point d’imaginer une solution à ce problème qui impliquerait un sac jeté dans la Seine. La seule tendresse que cette jeune fille connaît vient de sa grand-mère, Geneviève.

Ancienne nourrice du roi Louis XIII, cette femme au quotidien fait de solitude ne jure que par ses lavements à base de plantes qui, d’après elle, peuvent vaincre tous les maux. Armée de La Pharmacopée Générale de Nicolas Pernelle, Geneviève transmet ses savoirs à la petite Catherine, étonnement talentueuse et très habile de ses étranges mains. Alors quand sa grand-mère se rend à la Cour et entend parler des problèmes gastriques d’Anne d’Autriche, Catherine est sauvée de sa vie insipide d’épouse et est accueillie au Louvre.

Quoique, « accueillie » n’est pas le mot le plus approprié puisque dans ce microcosme où les apparences ont établi leur dictature, Catherine jure avec le décor. Si bien que personne ne comprend comme le Monstre a réussi à se frayer un chemin jusqu’au cœur de la royauté française avec une telle facilité. C’est sans compter la gloutonnerie de la reine, qui fait subir à son estomac une torture quotidienne à travers une quantité astronomique de viande et autres mets…

Malgré l’incompréhension générale et le venin de la Cour, Anne d’Autriche offre sa confiance à Catherine et ses talents de soigneuse. Au point de lui permettre de devenir, après un temps, essentielle au roi Louis XIII face à un mal qui pourrait entraver l’arrivée d’une descendance royale.

Avec ce roman, Frédéric Richaud plonge dans l’Histoire pour créer un morceau de fiction aussi mordant que délicieux. Avec Catherine Beauvais, c’est la proposition d’une narratrice touchante — elle qui a traversé une vie de rejet et de dégoût envers sa personne toute entière. Mais tout autant d’une narratrice capable d’esprit et presque, parfois, de sournoiserie — outil bienvenu pour faire face aux rumeurs et nombreuses insultes issues de la Cour.

« Catherine crut que les courtisans allaient finir, sinon par l’aimer, du moins par se faire à sa présence. Mais le temps passa, et rien ne changea. » Loin d’une victime sans défense, donc, Cateau-la-Borgnesse use de ses savoirs pour guérir, mais aussi pour blesser et manipuler…

Entre beauté et laideur, Monstres nous pousse à la réflexion. Outre ce portrait peu flatteur de la société française du XVIIe siècle, on se penche dans ce roman comme dans une fable. Être un monstre, est-ce manquer d’un physique avantageux ? Ou est-ce plutôt un mal dissimulé, qui ronge l’âme, qui infecte les pensées et les paroles ? Sous le lustre du beau, on découvre la monstruosité humaine, la cruauté, l’avarice, l’hypocrisie dans toute sa splendeur.

Catherine, bien que constamment décrite comme particulièrement repoussante, n’évoque jamais une quelconque révulsion pour le lecteur. Au contraire, elle inspire surtout de la sympathie : cette créature particulière, capable de tant d’intelligence et de tant de compassion, nous guide à travers les dédales saugrenus de la Cour, une concoction à la fois.

Un court récit bien ficelé sur « la relativité du laid et du mensonge des apparences », qui se lit rapidement et se referme avec une étrange satisfaction.