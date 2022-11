Visa pour l’éternité, l’étonnante histoire du Schindler japonais

Lorsque Chiune Sugihara, diplomate de carrière japonais, arrive à Kaunas en Lituanie en 1939, le pays est encore indépendant. Après l’annexion de la Lituanie par l’Union soviétique au cours de l’été 1940, tous les diplomates étrangers sont priés de quitter le pays avant la fin du mois d’août.

Sugihara est sollicité par des Juifs réfugiés à Kaunas, qui ne parviennent à obtenir aucun visa pour l’étranger. Le consul japonais les reçoit et, touché par leur détresse, leur délivre des visas avant même d’obtenir l’aval de ses supérieurs à Tokyo. Lorsque leur réponse arrive, négative, il continue néanmoins. Il essaie de sauver un maximum de réfugiés, et délivre des milliers de visas de fin juillet à fin août 1940, avant que le consulat ne ferme.

Onze mois plus tard, les Allemands occupent la Lituanie. La plupart des Juifs du pays seront assassinés.

C’est sur cet épisode peu connu de l’histoire qu’a choisi d’écrire Laurence Couquiaud. « Lors de l’écriture de mon premier roman La mémoire sous les vagues, qui se passe au Japon, j’ai découvert par le hasard, au cours de mes nombreuses recherches historiques, l’existence du consul Sugihara et son étonnante histoire tout à fait méconnue. J’ai immédiatement su qu’il deviendrait le héros d’un prochain roman », nous a confié l’auteure.

Laurence Couquiaud a effectué un travail de recherches colossal, visionnant notamment des centaines d’heures de témoignages de survivants de la Shoah. Elle a aussi rencontré le dernier fils vivant du consul Sugihara, Nobuki Sugihara, et son épouse Esin, qui lui a ouvert les archives familiales. Elle a travaillé à ce roman pendant trois années. « Je me suis immergée dans cette histoire très personnellement et avec passion », se souvient-elle.

Le résultat est magnifique, à la fois émouvant et très réaliste. L’auteure raconte le long périple des réfugiés juifs de Kaunas en Lituanie jusqu’en Israël, en passant par la Sibérie, le Japon, Shanghai. À chaque étape, une nouvelle armée d’occupation vient bouleverser un peu plus le cours de leurs vies : les Allemands puis les Russes en Lituanie, les Japonais à Shanghai.

L’auteure raconte ce voyage et cette précarité, mais aussi la lente reconstruction pour ces réfugiés qui ont perdu qui un mari, qui une femme et des enfants, etc. Inspiré de situations véritables, le roman est néanmoins porteur d’espoir, tant au travers de rencontres avec des personnes qui aident les réfugiés à fuir ou à survivre, tant par une histoire d’amour qui fleurit sur les ruines du passé, envers et contre tout.

En parallèle le roman raconte aussi le parcours du consul Sugihara, en poste dans diverses villes européennes, et chargé de faire des rapports à sa hiérarchie sur les intentions des Allemands. L’auteure nous fait comprendre les idéaux qui l’animent, dans cette période complexe de la guerre. Le consul japonais reste dévoué à son pays, tout en étant secrètement en désaccord avec la politique destructrice qu’il mène. Il ne dit rien de ses pensées, de peur de passer pour un traître.

In fine, le courageux consul paie cher sa générosité. Une fois rentré au Japon, il est en effet contraint par son ministère à démissionner. Il vivra le reste de sa vie dans une pauvreté relative, subsistant grâce à de petits boulots. Ce n’est qu’à la toute fin de sa vie que son geste sera reconnu. Le titre de « Juste parmi les nations » lui est en effet décerné par le Memorial de Yad Vashem — Institut international pour la mémoire de la Shoah — en Israël en 1985, un an seulement avant sa mort.