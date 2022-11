La mer à boire, Blutch en pleine crise fait des merveilles  

Blutch est un dessinateur hors pair. Le talent n’est chez lui ni une simple question de trait et/ou de composition d’images ; on dirait que ses personnages sont réellement habités, comme si le souffle du créateur les traversait encore au moment de la lecture. Ils ont de l’énergie, de la fougue, leurs regards sont électriques et leurs silhouettes en déséquilibre permanent. Cette prouesse renouvelée à chaque case donne à la lecture un tempo et une vitalité que peu de dessinateurs parviennent à atteindre. Les vignettes sont moins des instants posés ou figés que des aperçus d’un mouvement saisi en plein vol.

Lire La mer à boire, c’est par conséquent moins comprendre l’histoire qui est racontée (et qui pourrait être au final assez simple à retracer, mais le plaisir de s’égarer est plus important sans doute que celui de comprendre) que suivre les émotions et les enjeux qui se déploient séquence après séquence. Parcourir l’album, c’est se laisser entraîner dans une succession de rapides et d’étendues plus paisibles, comme on descendrait une rivière à bord d’une frêle embarcation. Un kayak ? Un canoë. Choisissez, faites-vous plaisir, mais tentez la descente, vous en sortirez probablement mouillé, mais conquis.

Cinquante ans et des poussières

Dans ce récit à première vue échevelé, déconstruit, on suit les tribulations d'un homme au crâne dégarni, filiforme (qui ressemble étonnamment à l'auteur de l'album), courant après une jeune fille qui doit avoir vu le jour au moins deux décennies après lui. Sa quête le pousse à arpenter un univers étrange, peuplé de mendiants aux allures de prophètes, de châteaux dans la campagne et d'autres personnages aussi surprenants que ce Bruxelles méconnaissable et cet hôtel Métropole qui a des allures de manoir perdu au milieu de la campagne.

On démarre à bord d'un train à vapeur, on passe par des champs de bataille et on se retrouve ligoté à un totem, on voyage à travers l'imagerie populaire, la gravure, la photo, le croquis, et l'on passe d'un rêve à un autre, de celui d'un homme épris à celui d'une jeune fille fascinée, puis on se réveille en douce... Le quinqua et la jeunette partagent un même couloir, mais pas dans le même état.

En décalage

Les amateurs de BD n'ont pas oublié Le décalage de Marc-Antoine Mathieu (album magistral, publié il y a une dizaine d'années chez Delcourt), où la première planche n'était pas le début de l'album, et où la page titre arrivait au beau milieu du livre. Blutch reprend ce principe. Le récit commence abruptement, à bord d'un train qui fonce vers Bruxelles, sur la double page de garde, puis se divise en trois chapitres, livrés dans le désordre ou, plutôt, dans un ordre qui n'est ni celui de la raison ni celui de la chronologie.

Les séquences de rêves sont souvent les moins intéressantes dans les récits de fiction : sous prétexte de laisser parler l'imaginaire du personnage, les auteurs se contentent souvent de faire parler l'inconscient à travers des symboles lourdingues. Ici, Blutch, dans la droite ligne du programme des Surréalistes, réunit le rêve et l'éveil de ses protagonistes, les juxtapose dans un feu d'artifice d'images et de mouvement, mêlant fantasme, désirs et réalité, anecdote et émotion brute.

Cet album, façonné avec un soin extraordinaire par les éditions 2024 (qui ne rechignent jamais devant les difficultés) est un voyage visuel somptueux, tout en sueur et en couleurs. De la grande bande dessinée.