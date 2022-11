No-no-yuri, sans fioritures ni subtilités 

Recrutée par une entreprise américaine de cosmétiques, elle avait trouvé un poste d’assistante auprès du directeur, venu des États-Unis depuis de nombreuses années, et avait commencé une véritable carrière, se rendant presque indispensable auprès de cet homme très professionnel qui s’était progressivement appuyé de plus en plus sur ses indéniables compétences. Au point de se faire accompagner, pour son plus grand plaisir à elle, dans ses déplacements internationaux : après le travail, elle pouvait ainsi satisfaire son goût des voyages.

Jeune femme libre et indépendante, Kyôko Niré se refusait à l’idée d’un mariage que, vainement, ses parents tentaient de lui suggérer, voire de lui organiser, à chacune de ses visites et même lors de simples contacts téléphoniques.

Mais Kyôko Niré préférait la compagnie d’amants épisodiques, mariés et pères de famille avec lesquels elle rompait la liaison dès que ceux-ci menaçaient d’empiéter sur son espace de liberté.

D’une discrétion absolue autour de sa vie privée, la même que celle dont elle faisait preuve dans sa vie professionnelle, elle maintenait une stabilité autour du cadre de travail dans lequel elle s’épanouissait depuis maintenant treize ans.

L’annonce d’une très grave maladie de l’épouse du Directeur et la décision de ce dernier de rentrer à Boston pour être présent auprès de sa femme pendant son traitement menacent soudain de bousculer un ordre des choses qui semblait immuable...

Ce petit livre d’Aki Shimazaki se lit avec une simplicité désarmante. Point de grandes considérations philosophiques. Les tenues et les maquillages achetés aux quatre coins du monde dans des magasins de luxe semblent faire office de seul objectif dans la vie bien réglée de l’héroïne. Ses amants et quelques verres de bons vins au cours de repas délicats semblent être le fil rouge de sa vie essentiellement consacrée à slalomer entre de maris potentiels qu’elle met tout en œuvre pour éviter. Si on excepte quelques visites dans des musées d’art contemporain.

Peut-être à cause d’un souvenir d’enfance qui aurait rendu, à ses yeux, la vie à deux largement soumise à caution et à préventions ? Déniant au couple tout avenir ? Un argument bien peu consistant qui, d’ailleurs, finit par exploser et ramener la jeune femme à son image de princesse-en-attente-d’un-prince-charmant qui fera valser toutes les résolutions quand il apparaîtra…

La narration est simple (sinon simpliste), sans aspérité, avec des dialogues sans nuances. À un point tel que l’écriture paraît être celle d’une jeune adolescente qui ne maîtriserait pas encore les subtilités de l’écriture laquelle se réduit trop souvent au classique schéma sujet-verbe-complément(s) sans fioriture ! Le texte va rarement beaucoup plus loin, se complaisant même parfois dans un langage sans beaucoup de nuances. Les dialogues prennent trop souvent des airs de « conversation de machine à café », de « potins de couloirs » avec des échanges d’une banalité consternante et un vocabulaire peu affûté.

Tout cela conduit à un ouvrage d’un intérêt très faible y compris en ce qui concerne une éventuelle découverte d’us et coutumes du Pays du Soleil Levant dont nombre d’auteurs japonais précédemment découverts avaient pu me faire entrevoir les subtilités d’un monde bien différent de celui que nous (occidentaux) vivons au jour le jour.

Bref, comme pourrait le dire le Canard enchaîné, « on peut ne pas lire » !